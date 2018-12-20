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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

64歲婦約砲3P迷劫遊客！　被逮喊冤：是他想啪啪啪我們

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國際中心／綜合報導

英國56歲喬治（George Andrew Lerce）先前到泰國旅遊，在芭達雅某間超商7-ELEVEn遇到2名當地女性示好，主動約砲3P性愛，原以為自己有機會來場豔遇，便興奮的帶2女回飯店大戰，想不到隔天身上價值10多萬泰銖的財物竟被洗劫一空，讓他氣得報案。其中一名64歲的婦人萍珍（Penchan Hale）18日落網，她反指控，明明就是喬治自己想和她們發生一夜情，而且偷的東西也沒這麼多。

據外媒報導，喬治報案指出，14日晚上他外出喝酒後接著去了一趟7-ELEVEn，結果店外有2名女子走近說想跟他去「開房間」，他說因為其中一名女子長得「非常好看」，所以就同意將她們帶回住宿的地方。想不到隔天早上醒來，發現他錢包裡的3000泰銖（約3019元台幣）、1000英鎊（約4萬元台幣）現金，和價值超過10萬泰銖（約9.4萬元台幣）的珠寶不翼而飛，那2名女子也不見蹤影。由於他嚴重不適，還出現嘔吐症狀，懷疑是遭到下藥洗劫。

警方獲報後即展開追查，18日在曼谷一間飯店逮捕了64歲的婦人萍珍。但萍珍遭逮後，反而指控是喬治先向她們約砲，她便和另一名年輕泰國女子一起前往赴約，完事後年輕女子就先行離開，她則因為嚴重酒醉便繼續睡在飯店內。醒來後看到桌上的鑽石項鍊和鈔票，就心生歹念偷走了，不過「沒有像報導說的1000英鎊這麼多」，自己只有拿走項鍊跟10幾英鎊而已。

把偷來的財物和朋友分贓後，變自己躲到曼谷避風頭，想不到仍遭警方抓回警局，另一名涉及合謀盜財罪的年輕女子目前還在逃逸中。目前警方對涉嫌合謀盜財罪的年輕女子發出逮捕令。

喬治（右）隔天發現自己錢被偷光立刻報案。（圖／翻攝自twitter／@thaimythbuster）

▲▼英國遊客到泰國玩，被64歲當地婦女下藥迷劫。（圖／翻攝自twitter／@thaimythbuster）

ET快訊
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關鍵字：泰國,芭達雅,George Andrew Lerce,Penchan Hale,東南亞要聞

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