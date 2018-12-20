南北半球水流轉向不同？烏干達赤道影片瘋傳　他狂問：什麼魔術

Drain Hemisphere Experiment Street experiment on Uganda Equator shows what direction each hemisphere drains... I can't believe this is real! Credit: Zeb Jaffer 由 Fortafy 發佈於 2018年8月10日 星期五

國際中心／綜合報導

近期網路瘋傳一段影片，可見在東非國家烏干達內，行經赤道的地方分別擺上3個水盆，北半球的小花會順著順時鐘水流旋轉，南半球的花朵則以逆時鐘旋轉，至於赤道處的花則是靜止不動，許多人都大讚好神奇！不過，科氏力其實不影響小範圍的水流，反而是外力控制、水盆構造等因素，才能影響水的旋轉方向。

類似影片早在臉書流傳許久，時不時就會引起熱烈討論。來到烏干達，旅客通常都會來體驗這項實驗，畢竟往左走就是南半球，往右則是北半球，站在黃線處便是赤道，相當新奇。

▲南北半球水流轉向跟科氏力其實沒有太大關聯。（圖／翻攝臉書Fortafy）

根據影片，男子先在北半球的水盆中注入水，放入小花後，可見它朝著順時針旋轉，接下來繼續跟著他走到南半球，他裝水後先用隔板阻擋水流旋轉，放入花朵後，竟然變成了逆時鐘旋轉。最後，他又前往赤道那條黃線上，花了較久的時間讓水流靜止，丟入小花後，花朵竟然沒有旋轉；拍攝影片的人也驚呼，「你用了什麼魔術？」

雖然這份實驗主打因地球自轉所產生的科氏力，能夠在南、北半球分別影響水流的方向。然而，科學知識社群網站「PanSci 泛科學」曾指出，水流旋轉方向與南北半球無關，即使把馬桶從北半球移到南半球，水流方向也會是相同的。

▲男子來到赤道時，花了較久的時間靜止水流。（圖／翻攝臉書Fortafy）



事實上，太多因素能影響水流旋轉，包含剛開始倒水時的方向、水盆構造、外力控制等，甚至吹了一口氣也能改變水波。此外，影片中來到赤道時，小花沒有旋轉，也是因為男子花了較長的時間靜止水流旋轉。

▼為何小花在南北半球的水流方向不同？影片中有解釋。

