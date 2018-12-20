19歲被安排婚姻　烘焙師14年後「再嫁同一人」終於體會真愛

▲侯賽因曬出牽手照。（圖／翻攝自IG／nadiyajhussain，下同）

國際中心／綜合報導

曾獲得《大英烤焗大賽》（The Great British Bake Off）冠軍的侯賽因（Nadiya Hussain）日前在IG貼文，她與老公阿卜杜勒（Abdal）「結婚第2次」，她秀出戴上戒指與對方牽手的照片。早在2005年，侯賽因就依照傳統穆斯林儀式與只見過1次的男方結婚，她曾經感到困惑，所幸遇上對的人，如今過著幸福生活。

侯賽因19歲時，就在孟加拉進行結婚儀式，根本不清楚父母替她安排的人選如何。她接受雜誌採訪時曾坦承，與完全陌生的人步入婚姻相當艱難，「我不認識我的丈夫，接著我們有2個孩子，然後我才愛上他。」

▲彼此流露出甜蜜的氛圍。



這對夫妻結婚14年後，侯賽因日前又在IG公布喜訊，她寫道沒有東西比愛更美妙，並標籤#結婚第2次，「我們再次做到了，我願意，我永遠願意。」她與老公相視而笑，在結婚證書上簽名外還烤了擺放馬卡龍的蛋糕慶祝。

現年33歲的侯賽因曾提到，她的婚姻被長輩安排，知道自己必須堅持下去，「記住我們都是人，都有缺點，我們要經歷好的、壞的。」夫妻倆育有2名兒子、1名女兒；侯賽因認為，未來不需要替孩子們安排伴侶。

侯賽因2015年贏得烘焙比賽冠軍，隨後她主持電視節目及出書。她近期透露，身為膚色黝黑的穆斯林女性，她經常感到額外的壓力，必須更努力證明自己。

對此，許多網友送上祝福，但也有人留言「保持快樂，不過我希望你們記住，有很多人的生活因為包辦婚姻而毀了」、「她很幸運與老公相愛，可是這是個例外」。