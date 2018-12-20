影／孝子撞法拉利千萬賠償「捐款金達74萬」！BBC報導台灣人同情心

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新北市一名20歲林姓男子幫單親母親開車送貨時，因疲勞駕駛、精神恍惚，撞上4部法拉利千萬超跑，恐賠上千萬元，外界善款已累積超過60萬元，但不少網友因為同情林男的遭遇，紛紛表示要幫助林男，甚至向法拉利車主求情賠償金的問題，捐款金額高達74萬元。BBC也報導這事件，記錄台灣人的同情心。

▲貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

根據英國BBC一篇「過勞台灣男子撞法拉利引發同情」文章，明確講述了這起事件。林男16日清晨5時許開車前往石碇區要幫母親送金紙，卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟，撞上路旁4輛「車聚」的法拉利，其中損傷最嚴重的是最貴的白色F12車款，要價2800萬元，光這輛粗估維修費用就破760萬元，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬元天價。

▲林男幫媽媽送金紙，卻因疲勞駕駛肇事。另外三輛挨撞的法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲林男和媽媽出面受訪，他鞠躬感謝外界幫忙，「只要我還活著，我就會負責到底！」（圖／東森新聞）

「我真的不是故意的！」林男在闖禍、聽到賠償金額後眼淚當場噴出。他表示，自己家境不好，父親在5年前過世，家中靠媽媽經營金紙店度日，因政府宣導環保金紙，近年來生意已不如以往，為分擔家計只好暫時放棄學業，休學到燒烤店上大夜班打工；車禍發生當天，他下班後回到家中，見到母親身體不適才自告奮勇幫忙送貨到石碇公廟，沒想到卻因過度疲累而肇禍。

事情發生後，外界紛紛伸出援手，提供免費法律協助、捐款等，由於超跑維修費高達新台幣1200萬元，林男與家人相當苦惱到底要如何賠償，不過台灣民眾相當熱心，紛紛打電話至警察局表示願意捐款給林男，目前捐款金額達74萬元，還有網友求情法拉利車主不要太過苛刻。

「未來你只要回饋社會！」面對民眾捐款5000元至1萬元，甚至不求回報，林男對此相當感動，除鞠躬道謝外也表示，「只要我還活著，我就會負責到底！」不過也有警員忍不住說，「老實說超跑有點衰！」現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐、全台灣就他最孝順，開超跑的都惡魔一樣；其實超跑車主責任比較輕，並沒直接影響交通，但衰的是超跑太貴讓孝子賠不起。