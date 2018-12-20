踢到NASA前工程師鐵板　小偷打開「驚喜包」被亮粉、臭屁噴滿臉

▲竊賊在家開心打開包裹，被亮粉噴滿身後大叫。（圖／翻攝自YouTube／Mark Rober）



國際中心／綜合報導

加州一名NASA前工程師羅伯（Mark Rober）經常上傳各種影片，他今年發現自己的包裹被偷，便與好友自製「亮片驚喜包」；竊賊只要打開包裝，內部的電路板就會被開啟，面臨近500公克的亮粉旋轉轟炸，此外，還有連續的「放屁噴霧」襲擊。影片17日上傳後，至今已吸引106萬人按讚。

▲亮粉華麗散開。（圖／翻攝自YouTube／Mark Rober）



羅伯透過影片表示，他的包裹並未成功送達，查看監視器後才發現是被偷走，但即使他拿著證據報警，對方卻是意興闌珊，不願花費心力調查。他決定靠自己最實在，與夥伴攜手完成報復小偷的包裹，裡頭除了有豐富的亮粉，撒完後還有每30秒就連噴5次的放屁噴霧。

為了增加包裹的誘惑程度，羅伯還使用蘋果HomePod的包裝，裡面裝了GPS，可以一路跟隨小偷的位置。影片中，許多竊賊偷拿到包裹後，面臨亮粉轟炸時都是相當錯愕，有人還在車內打開，搞得座椅都是亮粉，氣得狂飆髒話；此外，也有一名女子在家中床上開啟，聞到放屁噴霧時整個傻眼，一怒之下便丟到街上的垃圾桶。

▲小偷拿走別人家門前的包裹，殊不知即將大難臨頭。（圖／翻攝自YouTube／Mark Rober）



羅伯花了約6個月時間製作亮片包裹，他最後表示，最大的重點就是不要亂拿別人的東西，也可藉此影片觀察大家是否誠實。他說，閃閃發亮的包裹是非賣品，希望觀眾能對科學、工程與教育感到興趣。