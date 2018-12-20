新郎被爸爸、朋友戴綠帽　她怒比中指「你不是男人」遭刺16刀亡

▲古魯（圖左二）與新郎從小就認識。（圖／翻攝臉書MetehanGüllü Yurdoğlu）

國際中心／綜合報導

土耳其一對青梅竹馬從小感情甜蜜，22歲的每特汗（Metehan Yurdoglu）本來要娶21歲的古魯（Gullu）為妻，男方卻發現對方疑似與他的父親、朋友有染。雙方在婚禮當天早上爆發衝突，古魯比出中指後，被每特汗刺了16刀後死亡。

《太陽報》報導，每特汗涉及謀殺罪，他告訴布爾薩（Bursa）的第一刑事法庭，「我認為她跟我最好的朋友在一起，我們經常吵架。」古魯生前與每特汗的家人同住，男方發覺女朋友行為有異後，便告訴爸爸「把她趕出去」，沒想到被拒絕，反而還叫他自己出去。

經過其他好兄弟的暗示，每特汗甚至確信女友與他爸有不尋常的關係，他等同被親人與好友戴綠帽，「因此我也不回家了，睡在外面的街上。」痛苦的他想要輕生，第1次被父親阻止，第2次則是警察救了他，他說，他不是結束自己的生命，就是殺了古魯。

這對情侶從小就相識，古魯的家人不想要她結婚，她仍是搬進對方家中，4個月後決定步入禮堂。婚禮當天，古魯先躺在沙發上，才睜開眼睛就被每特汗質問「你怎麼能這樣對我」，她冷回「你不是男人，你沒用！」

每特汗聽到後氣急敗壞，衝到廚房拿菜刀，他告訴法官，「我不打算殺了她，但她秀出中指，所以我開始用刀攻擊她。」古魯先跑到陽台，她被刺傷。每特汗聲稱，他並沒有像報告中所說的刺了16次。

古魯的家人對此非常氣憤，要求絞死每特汗，務必讓男子用最嚴厲的方式受到懲罰。法庭還要等待每特汗的精神報告，才能做出進一步判決。