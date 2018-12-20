凌晨硬闖殯儀館「開棺」！　噁男目的竟是「性侵屍體」

▲棺材示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國23歲失業男子卡希姆（Kasim Shazada Khurum）在11月11日，凌晨大約3點時，強行闖進一間殯儀館裡，抬起「多個」棺材的蓋子後，竟然獸性大發的性侵了其中一具屍體；他在遭到逮捕後，被因入室竊盜罪和性侵屍體罪起訴，不過目前因為他的精神報告鑑定還未出爐，審判延後到1月31日舉行，但是檢方仍稱，他將會面臨「實質性」的監禁。

根據外媒報導，這起荒唐的事件發生在英國伯明罕的殯儀館，卡希姆在事發當天先是強行進入殯儀館內，然後將好幾個棺材的蓋子掀開，並且性侵了其中一具遺體，行為十分詭異。

卡希姆在被警方逮捕後遭到起訴，不過他的精神狀況似乎不大好，他日前在一場聽證會上，不僅觸摸自己的胸部，還向公眾席的聽眾豎起大拇指；也因為精神鑑定報告尚未出爐，所以法官將判決延後至1月31日，但是仍向他提出將會面臨「實質性」坐牢的警告。

報導中指出，死者家屬在事發後接獲通知，並且也出現在法庭上。皇家檢察署（CPS）則稱，在警方堅持不懈的追查嚇，卡希姆最終認罪，現在必須面對犯罪的後果，但其實最受傷的還是死者家屬，這是一個不尋常的案例，很難想像一個令人痛心的暴力發生在摯愛的人身上。