凌晨硬闖殯儀館「開棺」！　噁男目的竟是「性侵屍體」

▲棺材示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

國際中心/綜合報導

英國23歲失業男子卡希姆(Kasim Shazada Khurum)在11月11日,凌晨大約3點時,強行闖進一間殯儀館裡,抬起「多個」棺材的蓋子後,竟然獸性大發的性侵了其中一具屍體;他在遭到逮捕後,被因入室竊盜罪和性侵屍體罪起訴,不過目前因為他的精神報告鑑定還未出爐,審判延後到1月31日舉行,但是檢方仍稱,他將會面臨「實質性」的監禁。

根據外媒報導,這起荒唐的事件發生在英國伯明罕的殯儀館,卡希姆在事發當天先是強行進入殯儀館內,然後將好幾個棺材的蓋子掀開,並且性侵了其中一具遺體,行為十分詭異。

卡希姆在被警方逮捕後遭到起訴,不過他的精神狀況似乎不大好,他日前在一場聽證會上,不僅觸摸自己的胸部,還向公眾席的聽眾豎起大拇指;也因為精神鑑定報告尚未出爐,所以法官將判決延後至1月31日,但是仍向他提出將會面臨「實質性」坐牢的警告。

報導中指出,死者家屬在事發後接獲通知,並且也出現在法庭上。皇家檢察署(CPS)則稱,在警方堅持不懈的追查嚇,卡希姆最終認罪,現在必須面對犯罪的後果,但其實最受傷的還是死者家屬,這是一個不尋常的案例,很難想像一個令人痛心的暴力發生在摯愛的人身上。

