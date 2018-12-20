剛出獄9天！戀童癖男自稱「警察」　校車站拐8歲女童想性侵

Chilling Moment Sobbing 8-YO Girl Is Lured From Kyzyl (#Russia) Bus Stop By Paedo/Child Murderer Days After His Release From 20-Year Jail Term. #Recidivist #TrueCrime #Paedos https://t.co/JJeUgQaGTE via @MailOnline — PeopleRuinEverything (@Skunky66613) December 19, 2018

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名戀童癖男子先前因殺害未成年女童，遭到判處20年的徒刑，沒想到出獄之後竟然死性不改，在一處公車站聲稱自己是一名「警察」，硬是將一名8歲女童拉走，四處尋找隱密的地點做為性侵場所；但是半路上，女孩因為太過害怕開始哭泣，該名男子在安撫無效的狀態下，竟惱怒的還出手痛毆人家。

根據外媒報導，這名戀童癖的男子姓名並未被公開，他在1998年時，曾因為殺害一名未成年女童入獄20年，9天前才剛出獄，沒想到他死性不改，在克孜勒（Кызы́л）一處校車等候區發現一名8歲女童後，試圖用謊言將人騙到他處性侵。

該名男子自稱是警察，還跟女童表示，女童的父母在警察局等候，想要見到人就要跟他走。一名執法人員表示，女童跟男子走沒多久後，因為害怕而開始哭泣，男子見安撫無效便開始出聲嚇唬，還用拳頭痛毆女童腹部，哭聲和騷動引起路人注意，其中一人還站出來譴斥責男子，嚇得嫌犯趕緊逃跑。

報導中指出，男子隨後被警方逮捕並帶至犯罪現場指認，他也承認所有的罪刑，並聲稱原本沒有要使用暴力對待女童；他被法庭指控企圖性侵該名8歲女童，若是罪名成立，最高可被判處20年的徒刑。