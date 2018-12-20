五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

▲基爾斯緹的臉遭煙火炸傷。（圖／翻攝自amedpost.com）

國際中心／綜合報導

38歲的美國女子基爾斯緹（Kirstie Young）今年早前，與朋友一同在享用BBQ時，意外遭到一個橫向爆炸的煙火攻擊，她的頭部遭受嚴重的創傷，不僅臉上的骨頭粉碎性骨折，她失去了左眼，腦部還出現腦溢血的症狀，在住進加護病房與死神拔河41天後，開始了她的康復之路，因為這場意外讓她左半邊的臉，像「冰淇淋融化」一樣，所有器官幾乎黏在一起並向下垂，模樣十分嚇人。

根據外媒報導，事發當天基爾斯緹與朋友一邊聊天，一邊享用BBQ，沒想到一旁的煙火突然失控，點了火之後並沒有按照原本預設的路徑向上噴發，而是往橫向噴射出去；火花射向了基爾斯緹並且爆炸，威力強大到粉碎她臉上的每一塊骨頭，更一度造成她生命垂危。

基爾斯緹左臉的骨頭因為大量粉碎，醫生不得不將骨頭移除，造成她左半邊的臉像是冰淇淋融化過後的模樣，所有的五官都黏在一起並下垂；此外，意外讓她失去了左眼，而右眼的視力則是只剩下30%，她更嚴重的腦溢血住進了加護病房41天。

在接受過30多次的手術後，基爾斯緹仍然無法獨力行走或站立，這樣的狀況也讓她失去了工作；儘管已經康復了273天，基爾斯緹仍然無法輕易接受這樣的外貌，她說有好多次都不忍心從鏡子中看見自己，還會請護士將鏡子蓋上，而且外出的時候，大家都會盯著她看，有些好奇心強的孩子還會問她發生甚麼事了。

基爾斯緹稱，沒有人知道意外當下到底出了甚麼問題，但可以肯定的是，其中一個煙火一定出了問題，因為它不是朝著空中爆炸，而是橫向的射出，它只是剛好在錯誤的時間站在錯誤的地方。不過讓基爾斯緹最沮喪的是，她的姪子在意外發生的4天後出生，但她從未去看過一眼。

雖然臉上的模樣變的不是令人滿意，不過基爾斯緹在4個月前幸運地找到現在的伴侶，兩人過著幸福的生活；現在的她只希望可以在不久的將來，進行眼窩重建手術，並獲得置入假眼球的資格。基爾斯緹也說，她覺得大家應該要避免放煙火，或是在釋放時要特別小心，並在寬大的公共場合釋放，而不是家中。