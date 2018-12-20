外資喊撤！台股蟬聯外資賣超王　投資人選股有3眉角

▲新興亞洲股市連續2周資金外流，台股最慘蟬聯賣超王。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

國際股市受政治情勢干擾，市場波動持續加大，新興亞洲股市資金連續第2周外流，且擴大至12.67億美元（約新台幣393億元），同時也是第2周賣超台股，流出金額較前一周縮減至6.3億美元（約新台幣195億元），但仍為單周減碼最多的新興亞股。

國際政治紛擾不斷，英國脫歐不確定性，加上美國總統川普再度撂狠話，要求興建邊境牆的資金，否則將停擺美國政府等，中國信託投信表示，雖然避險情緒仍在，所幸中美貿易已進一步降溫，逐步達成部分磋商，市場傳出大陸將調降汽車關稅由40%至15%，開始購入美國大豆，且正考慮推遲中國製造2025目標，緩解市場緊張情緒。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股市場短線維持區間震盪格局，周線小漲0.14%，以汽車類股收漲2.6%漲幅最大，主要受惠於大陸傳出將調降關稅，利多氣氛緩和外資賣超，從上一周賣超12.25億元縮減至6.3億元，但賣超金額仍居新興亞洲之首。

在美國聯準會（Fed）利率決策會議告一段落下，市場也聚焦臨近年底作帳行情等，外資可能也因陸續進入聖誕休假期而交易顯得清淡。周俊宏說，近期國際市場有漸漸出現利好訊號，包括中美雙方正落實進一步磋商，加上先前華為財務長夢晚舟獲准保釋，科技類股也出現反彈局勢，不過市場對經濟放緩疑慮仍深，因此短期台股仍持續維持狹幅震盪格局。

至於選股方面，投資人得持續觀察11月營收，選股上以個股挑選為主要方向，看好業績較佳、同時受惠於大陸降關稅的電動車產業。此外，根據消費者對全螢幕手機的需求大增，看好可符合窄邊框面板需求的薄膜覆晶封裝（COF），滲透率料將逐步提升。