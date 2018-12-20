割喉影片曝光！北歐2女遭「斬首」陳屍摩洛哥深山　警逮激進分子嫌犯

▲露易莎跟瑪倫。（圖／翻攝自Facebook／Louisa Vesterager Jespersen＆Maren Ueland）

國際中心／綜合報導

來自丹麥24歲的露易莎（Louisa Vesterager Jespersen）和來自挪威28歲的瑪倫（Maren Ueland）日前一同出遊，兩人在摩洛哥的阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）上露營時，卻意外遭到殘酷殺害；兩人分別在帳棚內外被發現，一人遭到「斬首」，另一人的喉嚨則是受有嚴重割傷。當地警方在調查後認為，這場襲擊事件具有「恐怖主義」的一些特徵，目前已經被逮捕的嫌疑男子也被確認屬於激進組織。

根據外媒報導，露易莎和瑪倫的屍體在17日時，於Imlil附近一處偏僻的地區被發現，該條路線是前往北非最高峰圖卜卡勒峰（Toubka）的路徑之一。警方在日前在摩洛哥的旅遊中心逮捕了一名確認為嫌犯的男子，目前正在追查其他嫌疑人。

警方發言人薩比克（Boubker Sabik）稱，露易莎跟瑪倫在一處難以到達的山區中，毫無防備的遭到殺害；社群網路上近日則是發現一部疑似為兩人遇襲的影片，片中一名女子痛苦的尖叫著，一旁的男子則是拿著似乎是菜刀的武器，瘋狂攻擊女子頸部。警方目前正在追查該影片的真實性，以及是否與這起殺人案件有關。

此外，警方在調查當中將搶劫的因素排除在外，因為受害者的財務並沒有任何損失；相反的，「性侵害」很有可能為這起謀殺的原因。報導中指出，除了遭逮男子的身分證件遺留在事發現場之外，也有民眾目擊，嫌犯跟其餘3名共犯似乎與受害者們在同一區域露營。