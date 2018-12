影／圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

國際中心/綜合報導

美國國防部19日表示,美國在敘利亞境內圍剿激進組織「伊斯蘭國」(IS)的相關戰役,即將進入下一階段,五角大廈已經啟動美軍從敘利亞撤軍的程序,美國總統川普(Donald Trump)於媒體報導華府正打算盡快自敘利亞全面撤軍後,在推特上表示,「我們已經在敘利亞澈底擊敗IS,那是我在川普總統任內,讓美軍進駐的唯一理由。」

▲美國防部宣布美軍從敘利亞撤軍。(圖/路透社)

五角大廈發言人懷特(Dana White)透過聲明表示,「聯軍已經解放由IS佔領的領土,對抗IS的行動尚未結束,但行動正轉向至下一個階段時,我們已經啟動將駐敘利亞的美軍返國的程序。基於保護部隊和行動安全的理由,我們不會提供細節。不過我們會繼續和盟友合作,在世界各地擊敗IS。」

根據路透社報導,一名美國官員透露,美國宣布自敘利亞撤軍後,國務院會在24小時內將所有軍人都撤離敘利亞,計畫在完成圍剿IS最終行動任務階段,能將所有美軍都撤離,預計60至100天內完成撤軍。

白宮發言人珊德斯(Sarah Sanders)隨後發表聲明證實,隨著對抗IS戰役進入下個階段,華府已開始將駐守敘利亞的軍隊撤離。

據了解,IS目前仍有2000人軍力在敘利亞鄰近伊拉克邊界等區域。

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.