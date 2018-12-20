12月升息一碼　法人：景氣變保守、資金轉為防禦

▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）發表證詞。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

聯準會將於美國時間12/18~19召開利率會議，預估將升息一碼至2.25~2.50%。富蘭克林證券投顧表示，利率點陣圖、經濟展望、鮑爾主席會後聲明措辭變化是關注焦點。

富蘭克林證券投顧表示，近期經濟數據顯示全球景氣動有放緩壓力，若聯準會對經濟前景的措辭上轉趨保守，股市可能會先反應景氣擔憂而震盪，避險資金將轉進全球公債及防禦型產業靠攏。

本次會議重點關注利率點陣圖、經濟展望、會後聲明措辭變化與會後記者會。就利率點陣圖，根據彭博資訊於12/7~11針對經濟學家調查結果顯示，經濟學家預期2019年的升息次數將從九月份預計的三碼縮減為兩碼，2020年維持升息一碼的預測不變。

會後聲明方面，約四成的受訪者認為聯準會將刪除進一步漸進上調利率的表述，鮑爾主席會後記者會亦是關注焦點，若鮑爾重申美國經濟仍穩健，輔以利率接近中性水平，聯準會將謹慎行動，或有機會緩解市場擔憂。

展望2019年，富蘭克林證券投顧表示，美國經濟成長雖放緩，但仍以高於趨勢的速度成長，充分就業環境下預期將推動薪資攀揚支持聯準會持續升息。

然而，國內外政經情勢不確定性升高、美國稅改刺激效果逐步消退，預期2019年聯準會將放慢升息步伐，後續升息步伐將更依賴經濟數據而定。