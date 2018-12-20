從1隻黑天鵝到2隻灰犀牛...　2019年經濟成長率「保2」會很拚

▲國際情勢變數多，專家以「1、2、3、4」形容2019年經濟景氣變化。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院發布最新經濟預測，今（2018）年經濟成長率（GDP）微幅上修至2.62%，明年經濟成長呈現「先低後高」，下半年可望突破2%，中經院代理院長王健全則以「1、2、3、4」形容2019年經濟情勢，留意即將面臨的市場風險。

中經院最新公布經濟預測，今年經濟成長率小幅上修至2.62%，並維持2019年經濟成長為2.18%不變，明年各季成長率依序為1.9%、1.84%、2.4%、2.52%，不過也是國內主要智庫中預測值最低。中經院表示，明年經濟成長呈現上半年趨緩、下半年加快腳步，呈現「先低後高」走勢

中經院代理院長王健全以「1、2、3、4」形容明年經濟情勢，首先是「一隻黑天鵝」，美中貿易戰衝突未解，川普政府是否會提高關稅至25%，以及2000多億的產業納入關稅，對台灣供應鏈或蘋果供應鏈來說風險很大；再者是「兩隻灰犀牛」，分別是大陸經濟下修以及油價原物料波動，使得廠商偏向觀望。

第3點則是有「3M」，首先是貨幣政策造成的M型化社會，緊接著是產業M型化，出口熱、內需溫和，因此導致產業外熱內冷，加上大熱小溫，意味著規模較大的企業較能承受景氣的波動，中小型企業則無法承受；最後是公司薪水M型化，獲利只與企業前20%的人分享，其餘皆無法共享，連帶抑制台灣消費力道。

最後4指的是，行政院長賴清德過去提出4支箭，包含減稅、加薪、前瞻計畫、長照2.0，王健全說，若這4支箭能夠有效發揮，特別是公部門投資，現在資本形成，如台商回流及國營事業投資，在市場一片不看好之下，政府能夠扮演一個反景氣循環的角色。