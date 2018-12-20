15歲怪物少年！張本智和「高速反手拍」拍下世界桌球冠軍

▲張本智和的高速反手拍，是奪冠致勝武器。

圖文／鏡週刊

2018年世界桌球年終賽，誕生了一名史上最嫩的男單冠軍。

世界排名第5、日本15歲的桌球選手張本智和，在韓國仁川舉行的桌球年終賽決賽中，以4比1壓倒性局數，擊敗被中國賦予重任的23歲年輕好手林高遠，粉碎中國希望男單4連霸夢想，張本智和以15歲又172天的年齡奪冠，也成為該項比賽史上最年輕冠軍。他的高速反手拍，是奪冠致勝武器，在日本被稱為「怪物少年」。

今年國際桌總年終總決賽在南韓仁川舉行，僅世界巡迴賽成績名列前茅的選手能參賽，決賽由世界排名第5的日本選手張本智和，對上中國新一代主力、世界排名第4的林高遠，結果張本智和以高速反手拍的暴力進攻，首局就打得林高遠毫無招架之力，最後以11:4、13:15、11:9、11:9和11:9，4:1獲得勝利，是今年繼擊敗馬龍、張繼科、樊振東3位中國奧運會世界冠軍後，張本智和再次震撼中國桌壇。

張本智和出身於日本宮城縣仙台市，父母都曾是中國桌球選手，父親張宇是前四川省隊成員，母親張凌更是前國家隊成員，代表中國參賽過1995年的世界桌球錦標賽，張本智和2歲就開始練桌球，在各項賽事嶄露天分，小學4年級時自己提出希望歸化日本籍的想法，表示他是真心喜愛日本這個國家，希望可以成為自己出生地的國家代表選手。

在張本智和自己的強烈意願及日本桌協於2014年的邀請下，包括父親、張本智和及妹妹3人都歸化為日本籍，只有母親保留中國籍，父母在他的原名「張智和」中加入「本」字，希望他不忘本，但是歸化卻引來中國網友謾罵，在日本張本智和也曾飽受批評，「不希望讓歸化日本人的中國人背著國旗出賽。」

隨著張本智和不斷刷新各項國際賽事最年輕冠軍得主紀錄，日本首相安倍晉三也表示，「作為一個日本人，為他感到驕傲。」張本智和認為，年終賽的冠軍讓自己對未來更有信心，明年的世界桌球錦標賽和2020年東京奧運是他的最大目標，也會繼續努力成為人品、球品兼具的桌球王者。



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