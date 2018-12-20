　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

連吞百威漢堡王亨氏 全球3000億美元食品帝國全由他掌控

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ Jorge Paulo Lemann。（圖／翻攝自Facebook／Jorge Paulo Lemann）

▲ 豪爾赫．保羅．雷曼（Jorge Paulo Lemann）。（圖／翻攝自Facebook／Jorge Paulo Lemann

財經中心／綜合報導

79歲的豪爾赫．保羅．雷曼（Jorge Paulo Lemann）看似默默無名，卻是個私募併購大鰐。他是全球食品飲料行業的隱形霸主，根據《富比士》雜誌2018全球富豪排行榜顯示，雷曼以個人資產淨值274億美元（約8446億台幣）位列第29位，在巴西甚至是南美洲都高居榜首

綜觀富豪榜，大多數富豪都是依靠創辦企業來積累財富，而這位巴西商人卻是通過其精準的投資和併購，一步步打造起全球最大食品飲料產業集群。他一口氣鯨吞百威、漢堡王、亨氏、卡夫、蒂姆．霍頓斯等食品業品牌巨頭，掌控了一個3000多億美元（約9兆台幣）食品飲料的帝國。其胃口之巨大、牙齒之鋒利，以及鎖定一個目標必定拿下的信念，讓美國投資大師、股神巴菲特（Warren Buffett）都讚歎不已。

從網球冠軍到投資巨鰐

1939年，雷曼出生於巴西里約熱內盧，是瑞士移民的後裔。他從小在體育方面表現得很有天賦。1961年，雷曼以網球體育特優生的身份被哈佛大學錄取。大學畢業後，他回到巴西成了一名出色的網球運動員，而且取得了不菲的成績。他曾5次奪得全國冠軍，並參加了台維斯盃（Davis Cup）和溫布頓網球錦標賽。

功成身退、見好就收是雷曼的一條人生準則。雖然在巴西他的球技首屈一指，但在國際賽中，他意識到自己並不能衝出重圍，隨即便果斷選擇放棄體育生涯，下海從商。

哈佛畢業後的雷曼先後在瑞士信貸（Credit Suisse）和高盛（Goldman Sachs）當過管理培訓生。其間，他遇到了人生中最重要的兩個合作夥伴—卡洛斯．阿爾貝托．斯庫彼拉（Carlos Alberto Sicupira）與馬塞爾・赫爾曼・泰里斯（Marcel Herrmann Telles），三人之後被合稱為「巴西三劍客」。32歲時，存下不少錢的雷曼拉著兩個合夥人，決定出手大幹一場。

▲▼ 瑞士信貸（Credit Suisse）。（圖／路透）

▲ 三人最後將創業成績賣給雷曼老東家瑞士信貸。（圖／路透）

1971年，雷曼買下一個經紀公司，模仿高盛的合夥人制度，三劍客共同成立了投行加蘭蒂亞（Garantia）。1980年代，巴西不斷通過貨幣超發刺激經濟，讓加蘭蒂亞這樣的投資銀行賺不少錢。

然而，1998年，巴西爆發股災，股價大跌。雷曼的投行也受到影響，這時候，他再一次見好就收，將公司以近7億美元（約216億台幣）果斷賣給老東家瑞士信貸

拿著這筆錢，2004年，他同兩位同伴東山再起，成立了3G Capital，3代表3個合夥人、G代表讓他們共同致富的加蘭蒂亞，從此專注於併購。作為一家巴西私人股本公司，3G Capital的投資資金都是從全球最富有的家族募集而來的。

大力收購公司成啤酒之王

實際上，雷曼的併購行動從很早就開始了。早在1982 年投行創業時期，他就收購了美洲商店（Lojas Americanas），並將其打造成了如今巴西最大的零售連鎖商店之一。1989 年，趁巴西本土最大的啤酒製造廠商布哈瑪（Brahma）深陷危機之時，他火速實施收購，隨後又收購了布哈瑪在巴西最大的競爭對手南極洲啤酒（Antarctica Beer），成立了安貝夫啤酒（Ambev），自此成為巴西啤酒行業的絶對龍頭

3G Capital成立後，雷曼抓住自己在啤酒行業的優勢，進一步併購擴張。首先，他將目光投向了歐洲大陸。被雷曼最先盯上的是比利時的英特布魯公司（Interbrew）。英特布魯是在 1987 年由擁有幾百年釀酒歷史的顯赫釀酒業家族共同創立的。2004年8月，雷曼以110億美元（約3390億台幣）的價格完成了對英特布魯的收購，隨後將其與安貝夫合併建立英博集團（InBev）。

▲▼百威啤酒業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 經歷多次併購，百威也成為雷曼所有的企業。（圖／記者黃克翔攝）

2008年，英博集團以520億美元（約1.6兆台幣）現金交易收購擁有百威品牌的美國最大啤酒生產商安海斯布希（Anheuser-Busch），兩公司合併為百威英博（AB InBev），成為全球當之無愧的啤酒行業領導者

目前，百威英博是全球最大的啤酒生產商，旗下經營了500多個啤酒品牌。百威英博年報顯示，2017年營業額達到564.44億美元（約1.7兆台幣）、淨利潤達到79.96億美元（約2464億台幣），啤酒銷量更是高達6130萬噸。

由此，通過一連串吞併計畫，雷曼將手中那家巴西小啤酒廠最終推向了全球最大啤酒製造商的寶座，他本人也多了一個稱號—「啤酒業之王」

進軍食品領域再封全球霸主

雷曼的野心絶不僅僅侷限在啤酒行業。2010年，3G Capital以總價值40億美元（約1233億台幣）收購美國三大速食品牌之一的漢堡王，並將其私有化

漢堡王1954年成立於美國，多年來因疏忽和戰略散漫而遭遇困境。2010年，3G Capital收購漢堡王，將其全球店面1.22萬家削減至52家直營店，其餘全部出售，保留的這些少數直營店用於高管培訓和產品研製。此後，漢堡王的收入幾乎全部來自於連鎖店的加盟費，並成為了3G Capital真正的提款機。2012年，漢堡王股票重新上市，估值達46億美元（約1418億台幣），之後市值升至90多億美元（約2174億台幣）。

▼ 漢堡王被雷曼收購後，成為3G Capital的金雞母。（圖／記者楊詩益攝）

▲漢堡王業配,三層華堡,美式風味。（圖／記者楊詩益攝）

雷曼這一精準而俐落的收購動作不但讓其在食品界名聲大噪，也成功引起了股神巴菲特的關注。巴菲特發現3G Capital的投資策略本質上與自己一脈相承，於是開始和雷曼密切合作，聯手收購。

2013年，巴菲特的旗艦公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）與3G Capital組成了財團，並且聯合收購美國食品巨頭、番茄醬製造商亨氏公司（Heinz），總價值280億美元（約8627億台幣）。次年，在巴菲特的支持下，3G Capital又推動漢堡王以115億美元（約3543億台幣）收購了加拿大咖啡和甜甜圈連鎖店蒂姆．霍頓斯（Tim Hortons），兩家公司合併成為全球第三大速食集團「餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）」

對於收購，雷曼和巴菲特樂此不疲，2015年達到巔峰合作促成了超大規模合併案—卡夫亨氏（Kraft Heinz）。合併後的卡夫亨氏公司成為全球第五大、北美第三大食品和飲品公司，由波克夏和3G Capital持有新公司51%的股份。

據克莉斯琴‧柯莉亞（Cristiane Correa）在其《追夢企業家》中稱，2017年，3G Capital市值已超過3000億美元（約9兆台幣）

鐵血手段改造收購企業

在這世界上，能夠讓投資大師巴菲特佩服的人並不多，雷曼就是其中一個。這是因為雷曼除了有所向披靡的收購手段，其對公司併購後的整合、管理再造也有獨到之處。

▲▼ 股神巴菲特（Warren Buffett）經營的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司5日舉行年度股東大會。（圖／路透社）

▲ 雷曼的經商策略連股神巴菲特都相當欣賞。（圖／路透社）

在雷曼創業過程中，雖然一路以來都在不斷地投資不同的企業，但他認為最重要的投資是人才，群策群力是雷曼經常掛在嘴邊的話

雷曼非常擅於給予管理層激勵，在2008年百威併購案時，公司旗下全球50名高級管理者與董事會簽訂了一份總額接近20億美元的期權獎勵合約，條款大致為：2011年底前，百威股價恢復到2008年併購時價格，那麼期權合約生效。在這一激勵下，2010年年底，百威股價就超越了約定的價格

另一方面，在每次收購後雷曼都會實施鐵血政策，大刀闊斧砍掉原公司的舒適區，以進行結構精簡、壓縮成本。例如比利時老牌啤酒商英特布魯原是家族企業，老闆出行有私人飛機，公司每週提供免費啤酒；雷曼收購後，把這些福利全部取消，出差只有經濟艙，辦公室圍牆打掉變成開放式，免費啤酒不再供應，冗餘員工全部開除，取消彩色列印，每個員工每個月只有200張列印額度。

華爾街人也常常打賭猜測，雷曼開啟下一次大宗收購吞併的將會是誰，而據彭博社的報導稱，雷曼早已蓄勢待發，正在醞釀一場史上最大的交易案—吞併飲料大亨可口可樂

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好
謝家肉粽在綠票倉「挺韓」生意剩3成　老闆一句話嗆爆
網紅空姐控「幫兒辦退學破壞生活」夫嗆：臭婊還想教小孩
川普：美國已經擊敗IS　計畫將美軍「全面撤出」敘利亞

關鍵字：富豪,富比士,巴西,首富,啤酒,食品,速食,巴菲特,漢堡王,亨氏,百威

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

19歲輟學攜兄開超市年賺584億　昔日戰友理念不合鬧分家　

23年只賣一樣產品每月賺破億　上市後身價有望漲至422億

受iPhone啟發放棄百萬年薪創業　「無屏電視」銷售額破億居全球第一

在京東崛起後跳槽阿里　他所到之處讓公司營收翻漲7倍

網紅泡麵餐廳難逃「見光死」　從月入40萬到倒閉只花2個月

創業賣廢紙被黑道威脅　女首富還曾被批「血汗女老闆」

懷才不遇文藝工程師苦六年　這款APP讓他翻身當副總

手機市場吹寒風　科技大廠爆欠薪　老闆還被諷「過氣」

他揪23人集資2萬元創業　今成營收破兆電器龍頭

三星長公主身價上億穩居韓國女首富　遭家暴為離婚損失逾2億

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

iPhone供應鏈遷移！童子賢證實：和碩在印尼布局　

外資喊撤！台股蟬聯外資賣超王　投資人選股有3眉角

12月升息一碼　法人：景氣變保守、資金轉為防禦

從1隻黑天鵝到2隻灰犀牛...　2019年經濟成長率「保2」會很拚

連吞百威漢堡王亨氏 全球3000億美元食品帝國全由他掌控

大同2款除濕機能源效率廣告不實　遭公平會開罰20萬

外幣投資人想利差、匯差兩頭賺　花旗銀：沒那麼容易！

林淑如冥誕落成癌醫中心　郭台銘：我是最有福的人

真羨慕　台銀、土銀明年起連兩年加薪

法稅改革聯盟萬人上凱道　推倒法稅高牆

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

單身狗專用「超迷你三輪露營車」！有瓦斯爐冰箱但只能睡1人

非洲豬瘟19日燒廣東！桃機同天查獲廣州豬肉乾罰20萬

斷開胡睿兒..楊琳月收銳減！單飛後消瘦15KG「瘦一圈照」曝光

超跑條款+1路權人人等值　開名車的人自行承擔超額風險

MacBook Air 2018開箱　5大理由告訴你該換電腦了

預防衰弱症　享受退休人生！

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

財經熱門新聞

連吞百威漢堡王 他掌控價值30..

1隻黑天鵝到2隻灰犀牛　明年G..

合庫年終獎金　上看逾6個月

亞股資金外流　台股最慘蟬聯賣超..

今升息一碼　法人：景氣變保守

大同廣告不實　遭公平會開罰20..

智慧型手機市場低迷　功能型手機..

iPhone產線移動！童子賢：..

外幣投資人想利差、匯差兩頭賺　..

台大癌醫中心落成　郭台銘：化悲..

癌醫中心落成　郭台銘：我是最有..

劉泰英警告陸金融風暴恐讓台股慘..

全球引頸盼Fed決策　金融圈解..

孔劉也難救！華碩手機敗陣原因曝..

更多熱門

相關新聞

巴西53名警察受毒販賄賂　占同部隊1成

巴西聖保羅（São Paulo）調查局表示，在此區巡邏的53名警察於18日遭逮捕，因被州檢查官指控，受巴西最大毒販賄絡，允許販毒集團攜帶毒品出入。州檢察官表示，聖保羅州警局第22部隊中有53名員警與毒梟合作，占了部隊的一成的警力，同時也拘留了黑幫「首府司令部（PCC）」中的3名成員。

南韓、台灣推聖誕造型啤酒

ATM漏洞爽領3500萬！他花光錢自首

富豪殺光全家再自盡留女兒繼承家產

當市場陷入困境時　巴菲特建議你讀讀這首詩

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面