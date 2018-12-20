連吞百威漢堡王亨氏 全球3000億美元食品帝國全由他掌控

▲ 豪爾赫．保羅．雷曼（Jorge Paulo Lemann）。（圖／翻攝自Facebook／Jorge Paulo Lemann）

財經中心／綜合報導

79歲的豪爾赫．保羅．雷曼（Jorge Paulo Lemann）看似默默無名，卻是個私募併購大鰐。他是全球食品飲料行業的隱形霸主，根據《富比士》雜誌2018全球富豪排行榜顯示，雷曼以個人資產淨值274億美元（約8446億台幣）位列第29位，在巴西甚至是南美洲都高居榜首。

綜觀富豪榜，大多數富豪都是依靠創辦企業來積累財富，而這位巴西商人卻是通過其精準的投資和併購，一步步打造起全球最大食品飲料產業集群。他一口氣鯨吞百威、漢堡王、亨氏、卡夫、蒂姆．霍頓斯等食品業品牌巨頭，掌控了一個3000多億美元（約9兆台幣）食品飲料的帝國。其胃口之巨大、牙齒之鋒利，以及鎖定一個目標必定拿下的信念，讓美國投資大師、股神巴菲特（Warren Buffett）都讚歎不已。

從網球冠軍到投資巨鰐

1939年，雷曼出生於巴西里約熱內盧，是瑞士移民的後裔。他從小在體育方面表現得很有天賦。1961年，雷曼以網球體育特優生的身份被哈佛大學錄取。大學畢業後，他回到巴西成了一名出色的網球運動員，而且取得了不菲的成績。他曾5次奪得全國冠軍，並參加了台維斯盃（Davis Cup）和溫布頓網球錦標賽。

功成身退、見好就收是雷曼的一條人生準則。雖然在巴西他的球技首屈一指，但在國際賽中，他意識到自己並不能衝出重圍，隨即便果斷選擇放棄體育生涯，下海從商。

哈佛畢業後的雷曼先後在瑞士信貸（Credit Suisse）和高盛（Goldman Sachs）當過管理培訓生。其間，他遇到了人生中最重要的兩個合作夥伴—卡洛斯．阿爾貝托．斯庫彼拉（Carlos Alberto Sicupira）與馬塞爾・赫爾曼・泰里斯（Marcel Herrmann Telles），三人之後被合稱為「巴西三劍客」。32歲時，存下不少錢的雷曼拉著兩個合夥人，決定出手大幹一場。

▲ 三人最後將創業成績賣給雷曼老東家瑞士信貸。（圖／路透）

1971年，雷曼買下一個經紀公司，模仿高盛的合夥人制度，三劍客共同成立了投行加蘭蒂亞（Garantia）。1980年代，巴西不斷通過貨幣超發刺激經濟，讓加蘭蒂亞這樣的投資銀行賺不少錢。

然而，1998年，巴西爆發股災，股價大跌。雷曼的投行也受到影響，這時候，他再一次見好就收，將公司以近7億美元（約216億台幣）果斷賣給老東家瑞士信貸。

拿著這筆錢，2004年，他同兩位同伴東山再起，成立了3G Capital，3代表3個合夥人、G代表讓他們共同致富的加蘭蒂亞，從此專注於併購。作為一家巴西私人股本公司，3G Capital的投資資金都是從全球最富有的家族募集而來的。

大力收購公司成啤酒之王

實際上，雷曼的併購行動從很早就開始了。早在1982 年投行創業時期，他就收購了美洲商店（Lojas Americanas），並將其打造成了如今巴西最大的零售連鎖商店之一。1989 年，趁巴西本土最大的啤酒製造廠商布哈瑪（Brahma）深陷危機之時，他火速實施收購，隨後又收購了布哈瑪在巴西最大的競爭對手南極洲啤酒（Antarctica Beer），成立了安貝夫啤酒（Ambev），自此成為巴西啤酒行業的絶對龍頭。

3G Capital成立後，雷曼抓住自己在啤酒行業的優勢，進一步併購擴張。首先，他將目光投向了歐洲大陸。被雷曼最先盯上的是比利時的英特布魯公司（Interbrew）。英特布魯是在 1987 年由擁有幾百年釀酒歷史的顯赫釀酒業家族共同創立的。2004年8月，雷曼以110億美元（約3390億台幣）的價格完成了對英特布魯的收購，隨後將其與安貝夫合併建立英博集團（InBev）。

▲ 經歷多次併購，百威也成為雷曼所有的企業。（圖／記者黃克翔攝）

2008年，英博集團以520億美元（約1.6兆台幣）現金交易收購擁有百威品牌的美國最大啤酒生產商安海斯布希（Anheuser-Busch），兩公司合併為百威英博（AB InBev），成為全球當之無愧的啤酒行業領導者。

目前，百威英博是全球最大的啤酒生產商，旗下經營了500多個啤酒品牌。百威英博年報顯示，2017年營業額達到564.44億美元（約1.7兆台幣）、淨利潤達到79.96億美元（約2464億台幣），啤酒銷量更是高達6130萬噸。

由此，通過一連串吞併計畫，雷曼將手中那家巴西小啤酒廠最終推向了全球最大啤酒製造商的寶座，他本人也多了一個稱號—「啤酒業之王」。

進軍食品領域再封全球霸主

雷曼的野心絶不僅僅侷限在啤酒行業。2010年，3G Capital以總價值40億美元（約1233億台幣）收購美國三大速食品牌之一的漢堡王，並將其私有化。

漢堡王1954年成立於美國，多年來因疏忽和戰略散漫而遭遇困境。2010年，3G Capital收購漢堡王，將其全球店面1.22萬家削減至52家直營店，其餘全部出售，保留的這些少數直營店用於高管培訓和產品研製。此後，漢堡王的收入幾乎全部來自於連鎖店的加盟費，並成為了3G Capital真正的提款機。2012年，漢堡王股票重新上市，估值達46億美元（約1418億台幣），之後市值升至90多億美元（約2174億台幣）。

▼ 漢堡王被雷曼收購後，成為3G Capital的金雞母。（圖／記者楊詩益攝）

雷曼這一精準而俐落的收購動作不但讓其在食品界名聲大噪，也成功引起了股神巴菲特的關注。巴菲特發現3G Capital的投資策略本質上與自己一脈相承，於是開始和雷曼密切合作，聯手收購。

2013年，巴菲特的旗艦公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）與3G Capital組成了財團，並且聯合收購美國食品巨頭、番茄醬製造商亨氏公司（Heinz），總價值280億美元（約8627億台幣）。次年，在巴菲特的支持下，3G Capital又推動漢堡王以115億美元（約3543億台幣）收購了加拿大咖啡和甜甜圈連鎖店蒂姆．霍頓斯（Tim Hortons），兩家公司合併成為全球第三大速食集團「餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）」。

對於收購，雷曼和巴菲特樂此不疲，2015年達到巔峰合作促成了超大規模合併案—卡夫亨氏（Kraft Heinz）。合併後的卡夫亨氏公司成為全球第五大、北美第三大食品和飲品公司，由波克夏和3G Capital持有新公司51%的股份。

據克莉斯琴‧柯莉亞（Cristiane Correa）在其《追夢企業家》中稱，2017年，3G Capital市值已超過3000億美元（約9兆台幣）。

鐵血手段改造收購企業

在這世界上，能夠讓投資大師巴菲特佩服的人並不多，雷曼就是其中一個。這是因為雷曼除了有所向披靡的收購手段，其對公司併購後的整合、管理再造也有獨到之處。

▲ 雷曼的經商策略連股神巴菲特都相當欣賞。（圖／路透社）

在雷曼創業過程中，雖然一路以來都在不斷地投資不同的企業，但他認為最重要的投資是人才，群策群力是雷曼經常掛在嘴邊的話。

雷曼非常擅於給予管理層激勵，在2008年百威併購案時，公司旗下全球50名高級管理者與董事會簽訂了一份總額接近20億美元的期權獎勵合約，條款大致為：2011年底前，百威股價恢復到2008年併購時價格，那麼期權合約生效。在這一激勵下，2010年年底，百威股價就超越了約定的價格。

另一方面，在每次收購後雷曼都會實施鐵血政策，大刀闊斧砍掉原公司的舒適區，以進行結構精簡、壓縮成本。例如比利時老牌啤酒商英特布魯原是家族企業，老闆出行有私人飛機，公司每週提供免費啤酒；雷曼收購後，把這些福利全部取消，出差只有經濟艙，辦公室圍牆打掉變成開放式，免費啤酒不再供應，冗餘員工全部開除，取消彩色列印，每個員工每個月只有200張列印額度。

華爾街人也常常打賭猜測，雷曼開啟下一次大宗收購吞併的將會是誰，而據彭博社的報導稱，雷曼早已蓄勢待發，正在醞釀一場史上最大的交易案—吞併飲料大亨可口可樂。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！