盲目蚓螈命名為「川普」　建材商諷：跟他的氣候政策一樣

▲Enviro Build將川普的頭髮合成在動物身上。（圖／擷取自Facebook／Enviro Build）

國際中心／綜合報導

美國科學家最近在巴拿馬發現一種新的蚓螈，並以總統川普命名，Dermophis donaldtrumpi是一種全盲的穴居兩棲動物。為新品種蚓螈命名的建材公司Enviro Build老闆Aidan Bell說，「牠將頭埋在地下的習性，簡直和唐納川普對全球暖化的視而不見不謀而合。」

根據《衛報》報導，11月發布的白宮報告表示，氣候變化已經傷害到美國人的生活，從野火到洪水，並且可能變得更糟，當時川普的回應是，「我不相信。」此外，在最近於波蘭舉辦的聯合國氣候峰會上，川普政府發表的唯一心得就是「讚美石油燃料的好處」，以駁斥抗議者。Bell在雨林信託的募資拍賣會上以2萬5000美元（約新台幣77萬元），取得新物種的命名權。

事實上，「唐納川普」已經不是第一次被拿來為生物命名，川普獨特的髮型一直被和各種生物比較，法蘭絨蛾（Asp Caterpillar）也被稱為Tumpapillar，金黃的絨毛和川普的金髮如出一轍，還有一種黃冠蛾也因為具有相似的特徵被稱為Neopalpa donaldtrumpi 。

▲這種生物容易受暖化影響，有可能因此滅亡。（圖／擷取自Facebook／Enviro Build）

這種蚓螈屬於無足目（caecilian），發現牠的科學家也在科學文獻中認可了Dermophis donaldtrumpi這個名字，Aidan Bell說，「這是個完美的名字，Caecilian取自拉丁文caecus，意指「盲目」，完全反映川普總統對氣候變化的對策。」

雨林信託稱，作為一種兩棲動物，這種有光澤的生物特別容易受暖化影響，牠有可能因為與之同名的氣候政策而滅亡。該企業英國執行董事Chris Redston說，「保護熱帶雨林被視為減緩氣候變化最有效的方法之一，每天有近70000英畝（約2833平方公里）的熱帶雨林被永久毀壞。」