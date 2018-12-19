大同2款除濕機能源效率廣告不實　遭公平會開罰20萬

▲大同公司2款除濕機商品廣告不實，違反公平交易法，遭罰20萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

公平交易委員會今（19）日開會決議，大同股份有限公司在網站刊載大同TDH-121MB及TDH-460B除濕機商，因廣告不實，違反公平交易法，處以新台幣20萬元罰鍰。

公平會表示，大同公司在今年1月1日至3月20日，於網站刊載TDH-121MB及TDH-460B除濕機商品，宣稱「一級能效」、「能源效率1級能效」、「本產品能源效率為第1級」，讓人覺得商品獲經濟部能源局核准登錄為能源效率第1級。

不過依現行「除濕機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」，公平會指出，自今年1月1日起，這項商品核准登錄的能源效率等級為第3級。

公平會考量家電商品的能源效率等級，足以影響消費者作成該類商品交易決定的重要參考因素，大同公司的標示足以引起一般大眾對廣告商品的品質，產生錯誤認知或決定，因此違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會呼籲，經濟部已修訂除濕機及電冰箱能源效率分級規定，並自107年1月1日生效，業者於廣告宣稱能源效率等級若與現行核定不符，構成虛偽不實及引人錯誤的表示，也將違反規定。

根據統計，截至12月19日止，公平會已陸續處分16件能源效率廣告不實案，共計裁罰275萬元罰鍰，公平會再次提醒業者，應注意包括於網站上刊載的廣告文宣的能源效率級別是否真實，以免觸法。