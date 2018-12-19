林淑如冥誕落成癌醫中心　郭台銘：我是最有福的人

▲郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

台大癌醫中心正式落成，鴻海集團董事長郭台銘10年前捐贈150億元，今天（19日）出席感恩晚會時，感性的說：「淑如，今天是你68歲的生日，這13年來時時想著你，你的離開，讓我重新思考金錢的意義，有人說施比受更有福，我是今天最有福的人。」

郭台銘首先談到自己捐贈癌醫中心的初衷，就是因為摯愛之人，前妻林淑如和胞弟郭台成，先後因為乳癌和血癌病逝，因此創立永齡基金會，決心展開救人志業，前有台成幹細胞中心，今有台大癌醫中心。

回憶起往事，郭台銘感性的喊：「淑如，今天是你68歲的生日，這13年來時時想著你，你的離開，讓我重新思考金錢的意義，我認為錢不在乎多少，而是要找對伙伴、花對地方、用在正確的目標上面，淑如，你在天之靈，要協助鄭院長以及乳癌團隊，在華人圈做到世界領先。」

▲郭台銘感恩晚會上分享對林淑如的思念。（圖／記者張一中攝）

感恩晚會上，甚至放上郭守正婚禮的合照照片，郭台銘分享：「我跟我亡妻結縭了40幾年，那時候醫生說，最好在2個月以內趕快辦婚禮，那時候她剛剛做完化療，心裡很失落，也沒有時間做禮服，她很想漂漂亮亮，為她的兒子出席，也要風光的第一次當婆婆的身分，這是我們第一次面對面的爭執，因為她想要她的第一次很完美，可以見人，之前我們爭執她都會偷偷的哭，可是這個癌症，這個折磨人的病，是什麼時間，我們不知道」

此外，郭台銘也提到，在企業界當中，最景仰的對象就是王永慶，王永慶捐贈長庚醫院，成立長庚醫學院，醫學是百年志業，因此有了新醫療百年工程的想法，未來將繼續貢獻自己的棉薄之力，最後， 郭台銘用一句話總結的說，「有人說施比受更有福，我是今天最有福的人。」

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