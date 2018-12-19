真羨慕　台銀、土銀明年起連兩年加薪

▲台灣銀行。（圖／記者趙永博攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部轄下所屬的台銀、土銀與輸銀等三家國營行庫明年起將採取敘薪標準一致化，根據財政部規劃，台銀與土銀自明(108)年起分兩年調薪，預計到了109年三家國營行庫薪資將全面一致化。

財政部明日將到立法院財政委員會進行公股績效與薪資的表現。台灣銀行、土地銀行與輸出入銀是「唯三」是財政部100%持有的國營行庫，因此薪資水準向來與軍公教人員連動，所以三家行庫目前薪資水平有些落差。

為了避免人才流失、提升國營銀行競爭力，財政部表示，依據「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及行政院107年2月23日函示，台銀、土銀及輸銀的薪給採一致性標準敘薪，並自108年起分兩年實施。根據財政部規劃，三家國營行庫薪資調整將朝兩大方向進行，包括：一、三家行庫薪資水平一致化，二、未來國營行庫調薪將依經營績效指標而定，與軍公教人員脫鉤。

至於其他的公股銀行，財政部表示，該部是公股銀行為股權管理機關，透過指派的公股代表與其他董事會成員共同參與公司經營，對員工待遇、獎金及福利方面，應本著公司治理精神，授權由各公股事業機構衡酌其事業生產力、營業績效及用人費負擔能力等因素全權決定。

另外，依據上市上櫃公司企業社會責任實務守則，上市公司宜訂定合理之薪酬政策，將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，並設定明確有效之獎勵與懲戒制度；應將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中。財政部直接投資民營事業均為上市公司，均應依上市公司的規定辦理，適時與員工分享企業經營成果。