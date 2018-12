▲英特爾傳將關閉旗下的客製化晶圓代工業務。(圖/路透社)

記者周康玉/台北報導

美國科技部落客網站傳出英特爾將關閉旗下的客製化晶圓代工業務,對此英特爾今(19)日表示,拒絕評論不實謠言和臆測(We decline to comment on rumor and speculation)。

根據美國知名科技網站SemiWiki,一名部落客Daniel Nenni以「英特爾將關閉晶圓代工業務」(Intel Discontinues the Custom Foundry Business)為題,表示英特爾在SemiWiki論壇討論及此事。

該文指出,此消息絕對是真的,且該名部落客認為,這件事他並不意外,且認為英特爾從開始要經營晶圓代工業務時,就是個錯誤的想法。

Daniel Nenni表示,他反對英特爾經營晶圓代工業務,主要因為他會分散其製造微處理器的核心競爭力,且認為英特爾低估了投入晶圓代工所需的時間、金錢和技術。