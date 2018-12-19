影／黑松將標售深坑工業區土地　法人：可望挹注明年EPS再創高峰

記者林淑慧／台北報導

在全台握有相當多的土地資產的黑松，是法人眼中典型的資產股，董事長張斌堂今（19）日表示，董事會決議標售位於深坑的逾7000坪土地；法人預估，大台北地區2000坪以上的工業地相當稀缺，此案若順利出售，可望挹注黑松全年每股稅後純益（EPS）上看15元，創歷年新高表現可期。

法人表示，黑松旗下有多筆不動產，2012年標售微風二期土地，處分利益高達77.28億元，並在當年底全部入帳，對公司EPS貢獻逾14元，而黑松當年度全年EPS逼近15元，創歷年新高。

▲老牌飲料大廠黑松公司今天下午舉行年度法說會，董事長張斌堂率經營團隊說明近期營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

黑松董事會這次決議標售位於深坑的逾7000坪土地，再度引起市場關注。董事長張斌堂表示，黑松早年買下原台新染織公司成立松新公司，擁有位於深坑的1.17萬坪土地多年，看好近期工業區土地交易相對熱絡，現在出手「時機點對了」，以期積極活化公司資產。

「房地產現在市場看法保守，但在工業區土地交易是比較熱絡的，深坑的土地靠近信義區，就像潤泰新當年標下微風停車場土地，是看好微風在時尚業的地位，將來是否有人看上深坑的地緣地利…跟資金的多寡有關，希望經過公開機制來標售，期待有眼光的人（出現）。」張斌堂說。

▲黑松公司董事長張斌堂。（圖／記者林淑慧攝）

對於標售作業，黑松表示，日後還須經過鑑價過程，屆時將發佈重大訊息公告；目前，松新公司旗下的深坑永安段、台北通化段不動產，一部分自用，一部分出租，全年租金收入約5700萬元。

黑松在全台握有相當多的土地資產，近年積極進行閒置資產活化。其中最引人矚目的，就是微風一期（現在租給微風廣場經營）、微風二期土地（原微風廣場旁邊的停車場），過去委託戴德梁行標售二期土地，以總價近82億元標出，黑松獲利77.28億元。