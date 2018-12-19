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員工好過年　合庫年終有望超過6個月

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▲▼合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫去年的年終有6.1個月，合庫表示，今年沒有採到中國大陸的地雷，包含中國開發商等，所以今年的盈餘表現相當不錯，所以今年合庫的年終獎金可望比去年還要好。

不過合庫董事長雷仲達今(19)日在多功能文康活動中心啟用記者會上表示，中美貿易戰的影響，企業的債務問題也會浮現，所以今年對於中國大陸的曝險會特別小心，根據金管會的統計，合庫對大陸的曝險占淨值的0.53倍，在各銀行中大概是中間，沒有特別高，但是還是會縮減一些、謹慎一點。

雷仲達表示，明年的景氣因為受到中美貿易的影響，多少一些衝擊，比起今年來說可能會差一點，經濟成長率也會較今年往下修，希望這個貿易戰可以盡快恢復正常，不希望影響到後續。

但是，對於美國聯準會(FED)明年升息腳步會趨緩，原本市場預期，明年FED會升息3次，不過現在已經縮減為2次，對於台灣來說升息的壓力也會大為縮減。在房市上，雷仲達一直抱持著審慎樂觀的態度，認為明年還是會盤整向上的趨勢。

所以，根據財政部的資料顯示，合庫對華映的授信有12.8億元，有擔保部分是9億元，但合庫表示，現在還在協商當中，即使要認列呆帳也最快也是明年初了。

所以根據合庫的自結數前11月的稅後純益已經達150多億元，每股稅後純益(EPS)為1.16元，而合庫在大陸等今年幾乎沒有踩到地雷，因此獲利穩健成長，今年獲利表現很好，因此明年是出550個職缺，大舉徵才，且去年合庫員工年終獎金為6.1個月，今年可望會更好。

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關鍵字：合庫,人才,年終獎金,徵才,幸福企業

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