「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

▲去年震驚全球的賭城槍擊案，槍手使用的正是改裝撞火槍托的步槍。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

美國近年頻傳大型槍擊案，包過去年發生近代最嚴重的賭城槍擊事件，槍手使用「撞火槍托」（bump stocks）將半自動步槍改裝為全自動射擊，造成58人死亡慘劇。川普政府18日正式簽署法令，未來全面禁止民眾持有撞火槍托。

綜合外媒報導，代理司法部長惠塔克（Matt Whitaker）18日簽署法案後，槍械持有人必須在明年3月底以前將撞火槍托上交給美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF），或是自行銷毀，否則視為非法持有聯邦禁止的自動槍械。ATF估計，自2010年起共有28萬至52萬件撞火槍托在美國售出，但實際數字不得而知。

撞火槍托是一種用於半自動步槍的改裝槍托，可使槍托與槍身間產生滑動間隙，擊發時利用槍枝自身的後座力帶動槍身和扳機，達到快速發射子彈的目的，相當於改造成全自動連發步槍。2017年10在拉斯維加斯犯下58死500傷槍擊案的槍手裴德克（Stephen Paddock），使用的正是這種槍托裝置，是美國近代史上傷亡最嚴重的槍擊事件。

此外，今年2月佛州一所中學發生17死槍擊案後，全美上百萬人上街示威，要求政府更嚴格管控槍枝。川普隨後承諾將會禁止撞火槍托，但拒絕對半自動武器進一步限制。

撞火槍托禁令引發擁槍組織不滿，反對槍枝管制的遊說團體「美國槍主」（Gun Owners of America）發表聲明表示，已經準備好對ATF和司法部提出訴訟，批評禁令已經違憲。美國步槍協會（NRA）則對禁令表示「失望」，並希望政府能豁免民眾在法案生效前合法購得的撞火槍托。

▼ 普通半自動步槍加裝撞火槍托後，即可達到全自動武器的火力。（圖／達志影像／美聯社）

