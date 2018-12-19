「誤信睡蓮可抗癌」溫翠蘋妹枉死　經銷商判刑沒收犯罪所得

▲▼藝人溫翠蘋（如圖）怒控睡蓮精經銷商李金霖等3人害死她么妹Jessica，2018年12月19日，全案宜蘭地方法院審結法官裁定，李金霖、申菁菁及李妻陳釗美3人均犯加重詐欺罪，李、申各判1年6個月，李妻陳釗美判1年2個月，緩刑2年，犯罪所得全數沒收，全案可上訴。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因誤信睡蓮產品能抗癌，藝人溫翠蘋么妹Jessica，導致乳癌急速惡化，2017年3月病逝，溫翠蘋怒控睡蓮產品經銷商詐欺，19日，全案宜蘭地方法院審結，李金霖、申菁菁及李妻陳釗美3人均犯加重詐欺罪，李、申各判1年6個月，李妻陳釗美判1年2個月，緩刑2年，犯罪所得全數沒收，全案可上訴。





判決書指出，45歲李金霖以化名李得仕，與38歲妻子陳釗美都是陳金助、李淑鄉「淨水流璃」農場經銷商，在北市中正區有機市場百攤販售淨水琉璃農場商品，而李男也架設網站，販售睡蓮原精、活力素、阿爭水、種子胎盤素，晶膜、睡蓮花茶、睡蓮放鬆精油等商品，及以「Curtiss Lee」臉書帳號，不定期舉辦「蓮花茶會」分享產品使用心得。陳釗美負責「蓮花茶會」報名，也亦擔任講者參與分享產品使用心得活動，夫妻共同販售睡蓮相關產品。



46歲申菁菁經營「菁菁美容精品」工作室,並使用「淨水流璃」農場產品，替客人為美容及身體按摩，並參加李、陳所舉行的蓮花茶會，擔任講者分享活動。李男2017年1月15日，在新北市新莊區所舉辦的蓮花茶會中，認識罹患乳癌已末期的溫翠蘋妹妹Jessica。

李、陳、申等人明知商品對癌症並無療效，李金霖竟宣稱睡蓮原精、種子胎盤素有消炎，且可提供身體正能量；阿淨水、精華液有消炎、傷口癒合功效，先售予Jessica使用，而Jessica使用後確認有消腫、消炎及精神變好情形，進而於隔天，由李男帶著Jessica前往申菁菁位於宜蘭縣頭城鎮的住處及工作室，由申女以按摩推拿及搭配飲食、睡眠，提供癌細胞最不喜歡的正能量，輔以睡蓮原精使用，可使其惡性腫瘤轉化為良性纖維組織，隨後即可接受手術切除腫瘤的詐術。

Jessica誤信，於2017年1月26日至2月1日、2月5日至10日間，住在申女住處，並陸續交付現金、刷卡等方式，支付進百萬元給李男與陳女，購買睡蓮原精等商品。再由申女在Jessica患部滴用阿淨水、精華液，並以睡蓮原精、種子胎盤素等給Jessica服用。再輔以按摩推拿等無實際療效方式，向Jessica收取8萬元費用。2017年2月1日Jessica無力繼續購買蓮花產品，2日、4日分別透過Email像家人、朋友借款未果，直到2月10日才返家，經家人勸說後，在3月7日入住台北醫院，同月26日病逝。

李男、陳女坦承知道Jessica罹患乳癌，並販售蓮花相關商品給Jessica但否認詐欺犯行，辯稱所販售價格均與其他人相同，家人也有使用該產品，辦活動只是分享使用心得，未曾宣稱療效。還說Jessica原本就崇尚自然療法，不願接受西醫化療，死前仍表示蓮花產品讓她感受生命的平靜，入住安寧病房無法使用產品兩夫妻也前往病房接受退貨。認為是Jessica家人以花費高而認為被害人受騙，是不實指控。

至於申女雖坦承有提供Jessica食宿，也使用向李、陳所購買的睡蓮產品為其按摩、推拿並收取費用，但她也堅決否認共同詐欺，也否認有宣稱療效，睡蓮產品是Jessica自行購買，與其無關。

經查，Jessica於2015年9月間在美國經診斷罹患乳癌2期，2016年9月到台北醫學大學附設醫院就診，以惡化為乳癌3期，經化療後，腫瘤雖縮小，但Jessica於2016年12月19日及向醫師表明拒絕繼續治療，僅拿止痛及安眠藥。之後就在去年1月結識李、陳及申女，並購買睡蓮產品使用。Jessica事後有寫信給家人，信中提到再繼續使用產品一個月，就可能有惡性轉良性的機會，之後再透過西醫切除。

另有江姓證人證稱，申女在蓮花茶會提到友人罹患乳癌個案，因她丈夫罹癌，當時申女教他如何使用蓮花在嚴正上，隨後互留聯絡方式，雙方事後約見面，申女也提及多個腫瘤個案、如何讓惡性腫瘤轉為良性組織瘤。

法官認為，Jessica既然是乳癌末期患者，李、陳、申等3人均知所販售使用的睡蓮產品對癌症並無聊校，且售價非低，就算被害人不願接受西醫化療，應婉勸，而不應售予高額無謂的產品。就算被害人為求好死，亦不應藉機販售取款，若非被害人誤認有療效，又何以甘花盡款項，再四處借款，繼續求取產品？法官認為3人說法不可採信，認為3人共同詐欺事證明確，犯行足堪認定。



法官認為，3人犯共同加重詐欺取財罪，且有犯意聯絡，行為分擔，為共同正犯。法官依3人分工及參與程度、詐欺金額、犯後態度等，李男、申女判1年6個月徒刑，至於陳女，因屬協助角色，且是初犯，判1年2個月，緩刑2年。至於犯罪所得宣告沒收。