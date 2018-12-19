影／黑松前三季賺贏去年全年　成本控管發威　今年獲利衝高

記者林淑慧／台北報導

受惠原料成本下跌、成本管控得宜，飲料大廠黑松今年前三季每股稅後純益（EPS）達1.43元，賺贏去年全年總和；董事長張斌堂表示，明年將衝刺大陸白酒市場的銷售佈局，法人預估至少可挹注黑松一年營收上看20億元。

創立超過90年的黑松公司，是食品股裡面的老字號，今天下午假台灣證交所舉行年度法人說明會，卻是公司上市以來第二度舉行法說會，其在酒品事業的營運及佈局，以及近期活化資產的規劃，成為在場法人的關注焦點。

▲老牌飲料大廠黑松公司今天下午舉行年度法說會，董事長張斌堂率經營團隊說明近期營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

對於今年前三季獲利表現亮眼，董事長張斌堂表示，公司近年改變銷售方式及產品組合，尋找符合消費者喜好、利潤較佳的產品銷售，像是和大甲鎮瀾宮合作推出媽祖生日紀念酒，推出後熱銷一空，就是在既有市場裡，同樣賣一瓶卻能創造更高利潤的例子。

「黑松在現階段不是尋求大成長，而是要尋找有利潤的空間，」張斌堂指出，台灣不是很大的市場，不同產品銷售互有消長，今年前九月飲料本業表現持平，酒類銷售則有小幅成長，預估今年全年及明年業績表現均為持平。

另外，受惠糖價下跌，加上成本管控得宜，也挹注黑松的獲利表現。黑松副總經理張智鈞表示，市場景氣不如往年，飲料業很難透過調整價格增加營收，黑松明年會更加強成本管控及效率要求，並轉向尋找有利基的市場，以期帶動營運向上。

法人推估，近價國際油價持續走跌，黑松在寶特瓶製造成本降低，整體來看，第四季表現可望維持去年水準，全年每股稅後純益（EPS）挑戰1.5元，而明年則有58度金酒挹注，營收可望再增20億元。