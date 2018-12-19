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耗資近2千萬！鐵路對接開工儀式26日舉行　南韓望一切從簡　

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▲▼ 南韓列車時隔10年跨境進入北韓，雙方於2018年11月30日正式啟動鐵路聯合考察作業。（圖／路透）

▲ 南韓列車於上月底駛入北韓，進行鐵路考察作業。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南北韓官員日前商定，26日將在開城的「板門站」舉行鐵路及公路對接項目開工儀式，履行南韓總統文在寅及北韓領導人金正恩9月簽署的《平壤共同宣言》。南韓統一部今（19）日透露，政府已經大致預估開工儀式的經費，希望一切從簡。

北韓祖國和平統一委員會部長黃忠誠及南韓方辦事處秘書長金昌洙等4人13日於南北韓聯絡辦事處舉行工作會談，針對開工儀式的時間、地點、進行方式和出席人員等事宜展開討論，會後決定各派100人參加，且為彰顯儀式的重要性，將派高層官員出席。

南韓統一部發言人白泰鉉稍早在例行簡報中說明，正持續與平壤當局商討儀式的具體方案。他提到，政府根據大致預估的儀式經費，編列7.02億韓元（約新台幣1921萬元）的預算。此外，南韓原預計本周派出籌備開工儀式的先遣對前往板門站，但日期至今仍未敲定。

《韓聯社》報導，南韓統一部部長趙明均、國土交通部部長金賢美及北韓祖國和平統一委員會委員長李善權及鐵道相張革等官員皆有望出席；也有消息指出，平壤當局有意派出掌管對外經貿事務的內閣副總理李龍男。

另一方面，一名剛結束鐵路聯合考察的統一部官員18日透露，北韓境內的京義線及東海線路段地基狀況大致良好，但軌道老化相當嚴重，且東海線清津市附近的廣周嶺隧道長達4531公尺，是北韓最長的一條隧道，竟沒有任何照明設施。

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關鍵字：鐵路,南北韓,日韓要聞

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