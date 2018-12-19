近7成老闆違反「勞工身心健康保護」　暴力對待、過勞全入榜

▲根據統計，勞動部這次一共查560家過勞高風險行業，違規率近7成。（示意圖／視覺中國CFP）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部近期進行勞工身心健康保護專案檢查計畫，一共抽查560家，其中初查就有391家不符合法令規定，被要求限期改善，違規率高達近7成，勞動部表示，雇主若違法，將依法裁處3萬元到15萬元。

根據職業安全衛生法第6條第2項規定，雇主對於肌肉骨骼疾病、異常工作負荷促發疾病及執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害預防之危害辨識、評估、適性工作安排等作為的義務，相關應採行安全衛生措施，明定於職業安全衛生設施規則第324條之1至第324條之3，雇主應為上述情況預防指引訂定預防計畫，並據以執行，及留存執行紀錄等。

勞動部職業安全衛生署主秘林毓堂表示，近期進行身心健康保護專案檢查計畫，共抽查560家過勞高風險行業，包括醫療保健業、保全、製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、社會工作服務業等進行抽查。

初步檢查後發現有391家業者通知改善，另有4家歇業、2家違反規定；第二階段檢查393家，複查後發現重複違反的有21家，其中1家客運業者因違規事項多，最高開罰9萬元，其他131家通知限期改善，主要是新發現有缺失或違法情形，因此列為明年檢查對象。

進一步細看違反事項，其中「執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害預防」（如暴力對待）占最大宗，再者是「異常工作負荷促發疾病預防」（如過勞），最後才是「肌肉骨骼疾病預防」（重複性工作）。

林毓堂指出，業者若違反相關規定，可依法開罰3萬元至15萬元，而裁罰基準將依公司規模、違規次數進行判斷，另外事業單位對於法規有疑慮，可向北、中、南健康服務中心申請輔導。