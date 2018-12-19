川普可能辭職！美主播預測「骨牌倒向伊凡卡、小唐納」　逼他下台救兒女

▲美國新聞主播推測，通俄門調查未來幾週將出現「突破點」，屆時川普可能辭總統避罪保兒女。圖為川普和女兒伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）指揮偵辦「通俄門」醜聞，川普總統身邊多名核心幕僚紛紛落馬認罪，或是遭法院判刑。隨著案情發展，MSNBC新聞主播兼時事評論家馬修斯（Chris Matthews）指出，「下一張骨牌」即將倒向川普長女伊凡卡和長子小唐納，川普未來幾週內可能會選擇辭職，換取子女不受調查。

馬修斯17日在節目上說，川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）和長女伊凡卡（Ivanka Trump），可能就是穆勒調查中「下一張倒下的骨牌」，他們很可能面臨指控，甚至鋃鐺入獄。

馬修斯推測，假如特別檢察官穆勒提供川普一種選擇機會，川普很可能會與穆勒協商，以自己辭職下台換取子女不受調查。他以前副總統安格紐（Spiro Agnew）的例子向川普喊話，勸他「趁還有籌碼可用的時候」趕緊行動。

安格紐是1970年代尼克森政府時期的副總統，因為涉入水門案醜聞，加上在馬里蘭州州長任內涉及貪污和洗錢等罪，被迫辭職下台，為美國歷史上僅有兩位任內辭職的副總統之一。

馬修斯說，整起事件將在未來幾週內達到「突破點」，屆時的事態發展，很可能「非常具有歷史性」。