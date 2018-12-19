影／台大癌醫中心落成　郭台銘：化悲痛為救命醫院

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘10年前捐贈150億，攜手台大醫院合作成立的台大癌醫中心，終於在今天（19日）落成營運，郭台銘致詞時，回想初衷，感慨失去摯愛的親人，終於可以在今天將這份悲痛轉化成一座救命醫院。

郭台銘前妻林淑如以及胞弟郭台成先後因乳癌、血癌逝世，決心創辦永齡基金會，積極推動抗癌，並在2008年捐贈100億元，攜手台大醫院興建台大癌醫中心，歷經10年，終於在今天落成營運，預計2019年3月設備到位，4月開刀房啟用，7月4日正式對外服務，之後輻射科學暨質子治療中心與癌症研究大樓也將陸續落成。

▲郭台銘出席台大癌醫中心感恩晚會，談到前妻林淑如。（圖／記者張一中攝）

郭台銘今天出席落成儀式，首先感謝台大前後任校長，並表示自己走進這座癌醫中心，心情很複雜 ，感觸很多，因為人生摯愛的親人，包括前妻和弟弟都是因為癌症病逝，也促使自己捐贈台大癌醫，但若是可以選擇，希望上天不是用這種方式讓自己投入救人的事業，回想起初衷，終於可以在今天將這份悲痛轉化成一座救命醫院。

▲郭台銘攜手郭大維為癌醫中心點燈。（圖／記者張一中攝）

郭台銘感慨地表示，10年前簽約捐贈癌醫，今天試營運，如果想要克服癌症，可能10年太短，但也覺得10年太長，台大癌醫直到10年後才落成，但是10年前支持唐季祿醫生成立的「台成幹細胞中心」，已經在血癌的治療上有很大的進展，並成功搶救超過500名的血癌患者，也將在明年進駐台大癌醫，擴張5倍的移植能量，藉此救更多的人。

郭台銘提到自己曾經問過唐醫生：「如果郭台成現在才發病，他還會離開我嗎？」，唐醫生回說：「現在我們會有更多的治療選擇，郭台成是有機會治療的」，聽到這個答案，郭董很感嘆，但也很欣慰，因為雖然台成離開，卻因為這些年來唐醫生團隊和台大的努力，已經可以幫助很多人戰勝血癌。

▲郭台銘在癌醫中心感恩晚會提出「新醫療百年工程」的想法。（圖／記者張一中攝）

談到台大癌醫落成後，永齡基金會扮演的角色，郭台銘正式提出「新醫療百年工程」的想法，現在硬體已經完成，接下來更重要的是人才與研究，因此永齡也在過去10年，選派優秀的醫生出國進修，除了臨床治療，永齡更要從預防醫學的角度努力。

此外，郭台銘也談到成立「永齡健康研究院」，邀請到前台大校長楊泮池擔任院長，並支持「永齡華人聯合抗癌行動」10年計劃，為乳癌與血癌患者進行基因檢測研究，已經有近40家醫院參與，期盼在乳癌研究在華人圈做到世界領先。

▲台大癌醫中心落成。（圖／記者姚惠茹攝）

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