跨境網購取消2000元免稅門檻　財長思考中

▲網購。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

民眾跨境網購，低於2,000元可以免稅，引起境內外電商課稅不一致的爭議。立委們皆關心，是否應該取消免稅的制度，財政部長蘇建榮表示，目前沒有規劃，但是可以思考未來要不要做這一件事。

蘇建榮今(19)日到立法院財政委員會接受質詢，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委余宛如、劉建國都關心，跨境電商小額的小額進口也要課稅，避免境內消費要課稅，但是境外電商免課稅，非常的不公平。

曾銘宗為維持跨境電商與境內電商的公平競爭基礎，目前已經有澳洲等多個國家取消進口貨物小額免稅門檻，歐盟也在2021年也會跟進，台灣是否會依循國際趨勢，取消現行的進口貨物小額免稅門檻。

余宛如、劉建國也問及，台灣是否會跟進取消小額進口免稅門檻，並且開徵數位稅。

對於進口貨物低價免稅門檻，關務署已有委外研究，未來會看國際趨勢，跨境電商交易也涉及國際貿易，若國際都取消，我們就會進一步來考量，中長期希望能與國外作法一致，以維持稅制公平性。

蘇建榮強調，是否取消免稅門檻，要跟國際趨勢來比較，目前沒規劃。現在對境內電商要課稅，但境外電商銷售低價貨物進口不課稅，確實構成經營環境的不公平、對我國境內電商及小店戶不公平，未來可以思考是不是要取消免稅門檻。