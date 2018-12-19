新聞別亂報！　事實查證列衛星頻道評鑑換照重點審查項目

▲NCC把新聞事實查證列為衛星頻道評鑑換照重點審查項目。（圖／視覺中國）

記者林睿康／台北報導

為督促衛星頻道製播新聞需落實事實查證，國家通訊傳播委員會（NCC）今天（19日）討論「衛星廣播電視頻道評鑑及換照作業程序與配套法規報告案」。發言人翁柏宗表示，目前相關作業已將內控機制列為最重要的審查項目，並加強權重配分；而新聞頻道節目供應事業除應依衛星廣播電視法第27條第2項規定，訂定新聞報導事實查證及公平原則，納入營運計畫外，新聞事實查證辦理情形，將列為評鑑及換照的重點審查項目。

NCC發言人翁柏宗指出，有關事實查證機制和公平原則，屬於衛星廣播電視事業評鑑審查辦法及換照審查辦法中「內部控管機制與自律組織運作之執行情形」審查項目。依換照審查辦法規定，製播新聞及財經新聞的節目供應事業，「應訂定新聞編採守則，並依衛廣法第27條第2項規定，訂定新聞報導事實查證及公平原則。」也就是說，廣電媒體應將事實查證內化在新聞製播流程中並落實執行。

翁柏宗表示，目前評鑑審查辦法也加強了內控機制的權重，假如頻道節目供應事業因為內控或自律組織運作的執行情形，經評分為不合格，其整體評鑑即為不合格，NCC將令其限期改正，如屆期不改正，將依衛星廣播電視法第51條規定處罰新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰，至於改正情形會列為下次換發執照時重點審查項目。

此外，有關108年底前基本頻道節目全面以高畫質（HD）播出、強化公平上下架規範、鼓勵頻道在不同平台上下架和個人資料保護措施等，都會列為下次評鑑及換照審查重點項目。

翁柏宗強調，NCC還會透過評鑑、換照審查作業，要求業者建立自律規範機制，包括設立新聞自律委員會，及定期開會檢視自身的節目內容，並將檢討報告公開上網，接受社會的監督。