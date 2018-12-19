好意外！智慧型手機市場低迷　功能型手機銷量卻逆勢增長

▲全球功能型手機第三季出貨量逆勢上揚，而智慧型手機的銷量則放緩。示意圖，與本文內容無關。（圖／ETtoday示意圖）

科技中心／綜合報導

據研究調查公司Counterpoint Research公布的全球智慧型手機銷量報告顯示，隨著新興市場消費者選擇僅擁有基本功能的行動裝置，全球功能型手機第三季出貨量逆勢上揚，而智慧型手機的銷量則放緩。

數據指出，7月至9月間全球功能型手機銷量達1.12億支，較去年同期增長3%。相較之下，智慧型手機在此期間的出貨量為3.8億支，較去年同期下滑5%。

功能型手機出貨量增長主要是受到中東及非洲地區市場的拉抬，這兩地區的銷售額較去年同期大增32%。Counterpoint表示，中東、非洲及印度市場佔全球功能型手機出貨量的70%。

根據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，功能型手機市場中，以大陸傳音控股旗下的印度iTel及芬蘭的HMD各占14%，其次為印度Jio占11%，而韓國三星電子及香港Techno則各占8%及6%。LG為南韓僅次於三星的第二手機大廠，雖然該廠為北美功能型手機出貨量第二名，但在其他地區則未排進前五。

Counterpoint補充，三星智慧型手機第三季出貨量以19%稱冠智慧型手機市場，其次為大陸華為的14%，而美國科技巨頭蘋果的出貨量則占12%。