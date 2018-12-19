勞退自選平台有譜！　金管會主導實驗明年6月上路

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄日前建議「勞退自選平台」可由基富通平台做實驗，預計開放1萬名民眾參加，實驗最快在明年(2019)6月就上路。

顧立雄日前建議勞動部推行「勞退自選平台」，讓勞工可以自己選擇基金投資標的，來提高報酬率。並跟集保與櫃買中心共同籌設成立的基金網路銷售平台「基富通」做實驗，由基富通來提供基金投資組合，供勞工做長期投資，讓勞工可以將勞退自提的6%資金，自己選擇投資標的。

顧立雄今天(19日)透露，實驗已經有具體規劃，限制實驗人數為1萬人，採自主參加，其中4000名額是基富通原有的客戶，6000名對外開放給所有民眾登記，但參加民眾要去基富通開戶。

實驗期限為2年，實驗者必須2年定期定額投資，金額最低3000元、最高無限制，在這2年期間，投資人免手續費，由基富通自行吸收，管理費也有折扣。但限制2年內都不能贖回，限制一定要定期定額，不能單筆投資，若提前贖回，要補繳之前優惠的手續費及管理費。

而實驗也將提供投資人4種投資組合，包括保守型、穩健型、積極型、目標到期型，會篩選3到4家投信業者發行組合式基金，穩健型跟積極型會保留一定的台股基金比率。

金管會將召集集保結算所、勞動部、投信顧公會等組成「投資審議委員會」，該委員會將專門篩選基金並訂出實驗辦法，基富通目前正在進行系統建置，最快明年6月上路。