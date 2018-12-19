東海尋獲豪華「幽靈船」　漁民：設備高級卻不見人影

▲被發現的遊輪內部很豪華，但空蕩蕩。示意圖，與本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大陸中心／綜合報導

浙江省漁船18日在東海進行拖網作業時，發現有一艘無人駕駛的「幽靈船」。從外觀來看，有受到些許撞擊，船上沒有任何人影，就這樣漫無目地的在海上漂流。

據陸媒報導，浙江漁民在距離岱山漁港300多海里處發現一艘遊輪，就這樣硬生生的擋在行進路線上，無論漁民怎麼廣播喊話、用燈光照射，對方都完全沒有回應。

▲浙江漁民在東海發現的無人遊輪。（圖／翻攝自微博／網易新聞客戶端）



等到遊輪接近時，才發現船上空無一人，但內部設施相當完善且豪華，甚至「駕駛艙跟飛機駕駛艙一樣。」不過，外觀有點破損，纜線也都斷了，應該是已經在海上漂流了一段時間，受到撞擊留下的痕跡。

從船身的文字可判斷出，這是一艘從韓國釜山開往日本福岡的遊輪，目前已通報浙江政府，把船隻拖回漁港還需要3至4天的時間，至於船員們為何憑空消失仍有待調查。

說到幽靈船，日本這類狀況特別頻繁。據了解，今年飄到日本沿岸的幽靈船已經多達95艘，有些船上還出現多具白骨，截至目前已發現超過12具，當局研判這些船隻是來自北韓。

日本今年僅11月份就有33艘無人船隻，多集中在北海道附近，若依照此速度估算，很有可能會超越2017年104艘的紀錄。