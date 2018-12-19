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壞壞惹人愛？渣男「謀殺孕妻與兒女」　獄中收到大量情書與辣照

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▲▼殺害妻女，監獄中他卻收到大量情書。（圖／翻攝自梨視頻）

▲殺害妻女，監獄中他卻收到大量情書。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

男人不壞女人不愛是真的？美國科羅拉多州有一名男子因殺害懷孕的妻子與兩名女兒被判刑，據國外媒體報導，該男子在獄中竟收到源源不絕的情書，信中大膽寫下「我發現我一直在想你」、「在我心中你就是好男人」，甚至還有女性附上自己的比基尼辣照，讓網友紛紛直呼「這種愛情真的看不懂」。

據《每日郵報》報導，來自科羅拉多州現年33歲的克里斯（Chris Watts）原本有個幸福美滿的家庭，美麗的妻子與一對可愛的兒女，但這一切卻都在今(2018)年8月13日被自己親手毀滅。

克里斯殺死了自己懷孕15週的妻子和一對兒女，殘忍的把她們棄屍油田，隨後更甚至謊稱妻兒失蹤，上電視節目公開呼籲公眾一起尋人，幸好法網恢恢疏而不漏，惡行被警方及時識破，被科羅拉多州法院判處終身監禁。

據警方透露，克里斯之所以會做出殺妻的殘酷行為，主要是因為和工作中認識的女子妮柯爾有染，想要與她開始新生活，甚至為此不惜將毒手伸向妻女

▲▼殺害妻女，監獄中他卻收到大量情書。（圖／翻攝自梨視頻）

▲情書。（圖／翻攝自梨視頻）

離譜的是，儘管克里斯的罪行令人髮指，卻吸引了一些女性的關注，她們給身在監獄的克里斯寫情書表白，公然支持他的行為，還有人要求進入監獄探望，或者成為克里斯的筆友。

一名自稱坎迪絲的女性連續寄去數封信件，內容稱「不相信克里斯會殺害家人」，感情豐富的寫到「我經常想念你，我真的、真的、真的很在乎你，也許我是瘋了。自從你上了新聞後，我幾乎每天都會想起你，我瘋狂的想，我必須要見到這個人，我下定決心要見他。請相信我，我不在乎發生過什麼事。請把我加到你的訪客名單上，相信我，你不會後悔的。」

▼情書。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼殺害妻女，監獄中他卻收到大量情書。（圖／翻攝自梨視頻）

還有一名女子寄去了一張夏威夷的明信片，說「我要多寄幾張明信片，這樣你就能看到我住的地方了」。在一系列信件中，這名女子鼓勵克里斯保持樂觀，「我相信你會安然度過這段時間」，甚至詢問能否把夏威夷名產寄到監獄。很多給克里斯寫信的人都留下了自己的地址，希望他能回信，還有人附上電話號碼，且透露自己的個人生活細節，像是在寫日記一般。

網友紛紛認為，這些給克里斯情書的人真的瘋了，這讓人不禁想起美國屢屢發生的校園槍擊案，對於那些向弱者施以毒手的人來說，媒體的曝光讓他們成為「名人」，而他們享受這樣的感覺。克里斯如今的情況印證了這一點。

心理學家則分析，這些女人為自己創造了一個幻想世界，想像自己和獄中的男人建立關係，「我們經常說，女生似乎容易被壞男人吸引，因她們認為自己可以成為那個讓他們浪子回頭的人，然後以此來證明自己的魅力。」

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關鍵字：恐怖情人,壞男人

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