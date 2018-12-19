楊丞琳也愛喝的茶出自它　黑松拚資產活化　將標售深坑7000坪土地

▲老牌飲料大廠黑松公司今天下午舉行年度法說會，董事長張斌堂率經營團隊說明近期營運展望。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

知名飲料大廠黑松公司今（19）日召開法說會，董事長張斌堂表示，董事會已通過土地資產活化案，將公開標售位於深坑的工業用地，使用面積達7444.48坪；法人預估，在有出售土地的潛在利多下，可望挹注公司營運表現。

黑松公司今天下午三點半假台灣證交所舉行年度法人說明會，由於飲料是看天吃飯的行業，邁入第四季後氣侯轉冷，黑松在酒品事業的營運及佈局，以及近期活化資產的規劃，成為在場法人的關注焦點。

▲黑松去年推出「茶尋味」綠茶產品，請來知名女歌手楊丞琳代言。（圖／黑松提供）

黑松公司指出，董事會已通過資產開發案，將位於深坑超過1.17萬坪的工業用地，留下營運所需的4278.1坪土地外，其餘其餘7444.48坪土地將公開標售，最快半年後將定案，標售土地的利得將用以償還銀行負債及利息支出，進一步改善財務結構。

在飲品事業方面，黑松指出，「茶尋味」新日式綠茶去年上市後，在即飲茶新品中市占率排名前三，其引進日本技術，希望在以不一樣的差異化口味搶市，今年再以台灣青茶為主力產品，希望持續推出新品，藉以帶動整體茶飲料營收能突破5億元大關。

另外，黑松今年再度拿下58度金門高粱三年經銷權，酒品事業可望填補飲料銷售淡季的營收缺口；以今年營運為例，第1季酒品事業占營收比重優於飲料，第2季兩大事業貢獻度反轉，第四季將以酒品為主力。