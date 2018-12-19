成績單母湯這天發！　美研究：隔日虐童機率比平常飆升4倍

▲美國一項最新心理學研究顯示，若在週五發送成績單，隔日會比其他週六虐童率高4倍。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

發成績單往往是小時候最緊張的時刻，害怕考得爛會回家被打，美國一項研究即指出，如果學校在週五發送成績單，隔日週六孩童回家被打的機率會大大提升，比起其他週六高到4倍之譜。

美國佛羅里達大學（University of Florida）一項心理學研究，17日在美國醫學會期刊JAMA Pediatrics上公布，該研究由心理學家卜萊特（Melissa Bright）與亞歷山大（Randell Alexander）所領導，透過比較一年間佛州虐童案的情況，以及成績單發放日期，結果發現，週五發成績單會使週六虐童案件比一般週六飆升4倍，其他天發放則與孩童受虐無明顯關聯。

▲為避免過當體罰，研究人員建議不要在週五發成績單。（圖／CFP）



卜萊特表示，原先研究人員以為無論哪天發放都沒有關係，沒想到事實大出所料，懲罰過當的原因可能是因為孩子隔天無須上課，使得父母不用擔心傷口會被人看見，因此下手更不知輕重，或者是爸媽們平日太忙，無暇顧及小孩的成績，不過也有個預防好辦法：週五別發成績單。

研究人員表示，希望未來能研究佛州以外的數據，以更深入瞭解這類現象，並建議學校應該考量是否該以身作則，不要過當懲處孩子，因為目前佛州仍有部分學校仍保留體罰的傳統。