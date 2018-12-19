超佛心老闆！他年末發1.2億獎金　員工喜極而泣

▲保麗龍廠FloraCraft公司日前大方發出400萬美元獎金給員工。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

今年以來多家大型企業紛紛傳出裁員訊息，但美國密西根州一家專門生產保麗龍產品的FloraCraft公司卻在日前舉行的員工年度午餐會中，大方發出400萬美元（約新台幣1.24億元）獎金，令全公司員工爆出熱烈的掌聲及尖叫，甚至還有員工為此喜極而泣。

底特律自由報（Detroit Free Press）報導，FloraCraft老闆Lee Schoenherr在14日舉辦的年度午餐會中宣布，將撥出400萬美元獎金給全公司約200名員工，金額根據年資有所不同，但每位員工平均約可以拿到2萬美元（約新台幣62萬元）。

事實上，FloraCraft自1946年成立以來便從未進行裁員。該公司的員工的平均任期為9年，部分員工甚至已在該公司服務第二代、第三代，而該筆獎金額度將隨年個人資而有所不同，資深員工最多可拿到6萬美元（約新台幣186萬元）。

這項訊息立刻使員工們爆出熱烈的掌聲和歡呼聲，所有員工都排好隊等著向老闆Schoenherr致謝，FloraCraft的助理生產線督導Mary Overla說：「我哭了出來，這項資金對老闆來說並不是小數目。」

FloraCraft為生產各種手工藝品及花卉用保麗龍產品，旗下產品於沃爾瑪、亞馬遜及連鎖的麥可手、Hobby Lobby等手工藝品店都有販售。

據該公司聲明，所有員工的獎金將分成2筆發放，第一筆發放時間為2019年年初，第二筆則將在2020年3月發出，這些獎金將包括現金及員工「401(k)退休福利計劃」的退休基金。

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