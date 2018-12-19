　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 

▲《聲林之王》第九集有新的合作積分賽。（圖／ETtoday，下同）

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁

《聲林之王》第九集完整版公佈啦！趕快來看吧～

第九集進入新的賽制，跟前面八集完全不同！「猛獸聯盟」的團體戰，是之前都沒有的合作模式，到底會激盪出什麼火花呢？ 另外還有好聽又好真的Lala擔任飛行導師喔！ 一起來看左撇子的推薦重點吧。

台灣絕對有超強的人才，就只差沒一個大舞台而已，而《聲林之王》絕對會是《星光大道》之後競爭最強的舞台！

前情提要一下「第八集」。

（第八集的完整版在這邊）

上一集的最後，將上一階段的敗者全部聚集了起來，進行「淘汰」。

淘汰的機制是由「工作人員」與「樂手老師」們進行投票，票數最多的淘汰。

這出乎意料的機制嚇死了大家！殘酷到不行。

投票者竟然不是評審，還是一直都不在台上，但是同樣是整個舞台一部分的評審。

樂手老師，他們監聽耳機聽的是最原始、最直接的聲音，不被環境音給干擾，而且彩排過這麼多次應該也知道這些選手的功力水準。

工作人員也是舞台呈現的重要環節，他們更是直接能看到這些選手舞台下的一面。

所以…這次的投票機制真的很殘酷啊。

（時間請看： 1:14:40 開始）

機制設計很殘酷，結果也很殘酷。

看完投票結果後，「倖存者們」哭成一片…

雖然第八集最後這一部分很殘酷，但是還是看出「台灣人」特有的人情味啦。

評審與節目風格，都沒有刻意要點破、醜化、撕裂這些選手，而是給予更多的建議與肯定，希望他們從中上到一課的感覺居多。

並沒有刻意為「衝高收視率」而繼續傷害人，這一點值得肯定。

《聲林之王》這個叢林雖然殘酷，但是仍不失去「培養未來選手」的初衷，這一點看完是很感動的。

必須特地寫出來鼓勵，並讓這優質的正向人情味，繼續被傳遞下去。

接著就進入第九集，猛獸聯盟囉。

飛行導師：Lala

這一集的飛行導師是Lala 徐佳瑩，一登場就先為大家帶來一首。 （時間在1:45）

Lala作為飛行導師也很適合，本身是《超級星光大道》第三屆的總冠軍，擁有選秀經歷，同時也是詞曲創作人，並且是第一位得到金曲獎的星光幫歌手。

全方位的經歷，都是《聲林之王》選手值得借鏡的前輩。

分組新賽制，重點成員推薦

接著跟大家介紹新賽制：

簡單來說就是分成三組，分組方式並沒有說明，看來是主辦單位安排的。

明顯的，各組人員都包含了「舞台魅力組」、「歌唱組」、「創作組」三種選手，希望藉由三組人馬的交流，創造出更棒的舞台表演效果。

三組分別如下：

《野泰美》：

成員有李佳歡、林茉曦、葉柔、吳東翰、許淨淳、巫詠歡、Gail、張孟權。

左撇子個人最看好這組，演唱實力有李佳歡、葉柔這兩位實力派的壓陣，創作有張孟權、許淨淳兩位有特色的創作才子，巫詠歡、吳東翰兩人也有不錯的實力。

林茉曦是目前左撇子最喜歡的選手之一，能歌能舞顏值又高，光是看她在舞台上展開笑容，就會有票數了。

編舞的部份交給她看來也是沒問題的。

別說，有泰國來的可愛娃 Gail，超級有實力的吉祥物，光是不用對上她就是這組的一個優勢。

《瘋狂咬人狗》：

成員有林怡廷、申力安、孫肇谷、許莉潔、安懂、呂學翰、馮玟璇、莊凌芸、張（革玉）勍。

這組有兩位評審很喜歡的吉祥物-呂學翰與莊凌芸，他們倆都是年紀很小，個性很真，得到評審厚愛的。

跳舞的部分有顏值擔當林怡廷，創作的部分有安懂，歌唱部分許莉潔可以是重點代表，張(革玉)勍未至成熟，但是有不錯的高音。

《叢林鐵支》：

成員有林孟辰、鄭可強、贊薇、賴珮如、施語庭、張若凡、黃于齊、李友廷、張宸安。

這組的優勢，有人氣王「小烏龜」鄭可強，顏值高創作也強的李友廷，顏值高又有舞台魅力的張若凡。

如果開放觀眾票選的話，這組的優勢也很強。

新賽制的重點與特色


這一輪與之前比賽不同，之前幾乎都是1vs1競爭，這次出現了「合作」的選項。

兩位導師對於這樣團體合作賽推薦的看點，是看他們彼此之間選擇怎麼合作，誰要跳出來，誰要選擇犧牲。

其實，看更遠一點，我們可以去看這些選手私底下更多的樣貌。

因為要彼此溝通、協力，才看得到這些選手不在舞台上時，他們是怎麼與人互動的，碰到問題發生時他們又是怎麼選擇的。

這種更生活面、很像是人的鏡頭捕捉，是一對一淘汰賽時看不到的重點。

這也是本輪賽制最推薦的地方。

實際登場，觀看重點

講在最前頭，這次雖然給選手們自己發想、組團、決定表演的曲目與內容，自由度很高。

但是，明顯地成果不太好，實力未夠班。

這集的演出，很可能是目前九集以來，最多次讓你覺得是「成果發表會」的一集。

或許是時間不夠，或許是選手選歌上不適合舞台表演、選錯演唱者、選錯Key、選錯呈現方式，這一集許多的舞台表演，呈現上有失水準。

儘管如此，優秀到令人驚艷的表演依舊是有！ 而且是蠻推薦一看的等級。

這次的競賽，強弱差異的極為明顯，贏家幾乎都是毫無懸念，評審們不用傷腦筋。

所以接下來，左撇子就針對特別優秀的組別表演推薦。

第一輪：

【野泰美】 巫詠歡+Gail Sophicha : 布穀/徐佳瑩

【瘋狂咬人狗】 莊凌芸+呂學翰 : 早安晨之美/盧廣仲+十分鐘的戀愛/ASOS

【叢林鐵支】 張若凡+林孟辰+張宸安 : 打鐵/玖壹壹

在這一回，首推【叢林鐵支】的《打鐵》，確實是在第一回合中最炸的演出。

這一組的表現，從Rap、舞蹈的安排都很棒。

特別推薦張若凡，這一首根本就是她的代表作，從唱到跳都一手包，把自己所有的專業都一次呈現，極具舞台魅力。

第二輪：

【叢林鐵支】 鄭可強+贊薇+李友廷 : 想和你一起/李友廷 (創作表演)

【野泰美】 張孟權+吳東翰 : 魚，雁/張孟權 (創作表演)

【瘋狂咬人狗】 許莉潔+安懂 : 當我回家/安懂+許莉潔

第二輪可以說是創作組的pk，《聲林之王》的三位寫歌擔當李友廷、張孟權、安懂之間的較量，三位端出來的歌其實都蠻好聽的，值得推薦。

李友廷能寫能唱，這次的創作曲非常好聽，實在就是可惜沒有自己唱。

可能太過在意「團隊」，這部分確實相當難拿捏。

儘管如此，他的實力還是很容易被看見。

（請搭配前一回《打鐵》時的跳舞彩排，拙拙的跳舞也是蠻反差萌的啦。）

（人帥真好，不會跳舞都被說萌）

 至於許莉潔與安懂的新創作曲《當我回家》，是第九集最推薦的一次表演。

不像是另外兩組拿現有的歌重改，《當我回家》是兩人新創作的，整首歌都適合兩人的音色、音調，光是這點就勝過前兩組。

整首歌的主唱、合音都發揮地很好，是整集「完成度」最高的一首歌，非常推薦。

也是因為這首歌的完成度如此高，才看得出評審們的水準有多高，蕭敬騰一聽就聽出這首的前奏跟《曼哈頓練習曲》的主題曲《Lost Stars》一模一樣。

第三輪：

【野泰美】 葉 柔+林茉曦 : 濃妝搖滾/藍心湄 (舞魅表演)

【叢林鐵支】 黃于齊+賴珮如 : 銀河鐵路/楊黎蘇 (歌唱表演) (伴舞:贊 薇+施語庭)

【瘋狂咬人狗】 孫肇谷+馮玟璇 : 所以我停下來/那我懂你意思了 (創作表演) (伴舞:林怡廷+申力安)

第三回，終於有出現比較重大、值得播出來的困難。

實境秀最真實的，就是他們碰到什麼樣的困難，而他們又怎麼去面對，這重要性不輸他們在台上的呈現。

【野泰美】還真的碰到了一波三折，然後又是目前最想看到的林茉曦出狀況，實在是捏了一大把冷汗。

儘管如此，舞台魅力還是很夠，推薦大家看。

 但是，【瘋狂咬人狗】表現出來的歌是有更高「完整度」的，兩位主場的歌聲好聽且適合，編舞很用心有特色，整體復古的主題也做到很好。

這樣的表現在《聲林之王》目前也是比較少見的。

整集完整度第二高的表演。

其實這一集的勝負太明顯，評審幾乎不用猶豫就能判斷出誰是贏家。

值得一提的，是三位評審都用加分來鼓勵失敗者，並且點出他們的優點，這部分也是推薦要看的提點。

第九集的表演就只到這邊，下一集會繼續比，決定出成績最差的一組，並且進行淘汰的pk。

Pk賽的挑戰者，都是「敗部復活」的選手，都是曾經離開舞台，但是在觀眾票選上獲得肯定的，也是來勢洶洶。

下一集就會看到選手淘汰，也看得到選手復活，應該會很精彩！

從預告來看，淘汰了一位「很常有機會在舞台，但是沒表現好的選手」，你們猜是誰呢？敬請期待。

熱門點閱》
►超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

►看更多【聲林之王】文章

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net 

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：雲論,左撇子,雲論左撇子,聲林之王,徐佳瑩,第九集,安懂

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【聲林之王】左撇子／超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

閻奕格、Gail私下互動曝光！　「流利英文」成溝通亮點

《聲林》幫唱導師「他」暖舉被狂推！　網讚：實力圈粉

【聲林之王】下一個歌壇輪迴，從此開始

【聲林之王】與聽眾同在：一場跨時代的選秀

【聲林之王】左撇子／誰說台灣沒有超強唱將？

【釋憲新時代】大法官會議改制　新舊釋憲門檻差在哪？

施典志／廣編文、業配文、置入行銷，真的十惡不赦嗎？

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

【釋憲新時代】大法官會議改制　新舊釋憲門檻差在哪？

施典志／廣編文、業配文、置入行銷，真的十惡不赦嗎？

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

單厚之／民進黨的豬隊友們

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

偷車賊遭警追「跳淡水河」躲避　凍一小時...上岸求警：給我毯子

論壇熱門新聞

單厚之／民進黨的豬隊友們

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶..

【聲林之王】左撇子／新賽制，合..

央行每年砸40億換新鈔，花50..

張誠／多管火箭彈 濱海決勝關..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」..

藍弋丰／慈禧太后如何回到北京？

【釋憲新時代】大法官會議改制　..

陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵..

尤里安／南海變局　中國軍事優勢..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

更多熱門

相關新聞

央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

央行本來就一直在印鈔票，每年要花三、四十億元在「更新國幣」。也就是說，舊的鈔票和硬幣要收回，重鑄重印新的發給大家用。要不然你新年紅包的全新鈔票哪裡來的？

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

單厚之／民進黨的豬隊友們

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面