【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

▲《聲林之王》第九集有新的合作積分賽。（圖／ETtoday，下同）

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁。

《聲林之王》第九集完整版公佈啦！趕快來看吧～

第九集進入新的賽制，跟前面八集完全不同！「猛獸聯盟」的團體戰，是之前都沒有的合作模式，到底會激盪出什麼火花呢？ 另外還有好聽又好真的Lala擔任飛行導師喔！ 一起來看左撇子的推薦重點吧。

台灣絕對有超強的人才，就只差沒一個大舞台而已，而《聲林之王》絕對會是《星光大道》之後競爭最強的舞台！

前情提要一下「第八集」。

（第八集的完整版在這邊）

上一集的最後，將上一階段的敗者全部聚集了起來，進行「淘汰」。

淘汰的機制是由「工作人員」與「樂手老師」們進行投票，票數最多的淘汰。

這出乎意料的機制嚇死了大家！殘酷到不行。

投票者竟然不是評審，還是一直都不在台上，但是同樣是整個舞台一部分的評審。

樂手老師，他們監聽耳機聽的是最原始、最直接的聲音，不被環境音給干擾，而且彩排過這麼多次應該也知道這些選手的功力水準。

工作人員也是舞台呈現的重要環節，他們更是直接能看到這些選手舞台下的一面。

所以…這次的投票機制真的很殘酷啊。

（時間請看： 1:14:40 開始）

機制設計很殘酷，結果也很殘酷。

看完投票結果後，「倖存者們」哭成一片…

雖然第八集最後這一部分很殘酷，但是還是看出「台灣人」特有的人情味啦。

評審與節目風格，都沒有刻意要點破、醜化、撕裂這些選手，而是給予更多的建議與肯定，希望他們從中上到一課的感覺居多。

並沒有刻意為「衝高收視率」而繼續傷害人，這一點值得肯定。

《聲林之王》這個叢林雖然殘酷，但是仍不失去「培養未來選手」的初衷，這一點看完是很感動的。

必須特地寫出來鼓勵，並讓這優質的正向人情味，繼續被傳遞下去。

接著就進入第九集，猛獸聯盟囉。

飛行導師：Lala

這一集的飛行導師是Lala 徐佳瑩，一登場就先為大家帶來一首。 （時間在1:45）

Lala作為飛行導師也很適合，本身是《超級星光大道》第三屆的總冠軍，擁有選秀經歷，同時也是詞曲創作人，並且是第一位得到金曲獎的星光幫歌手。

全方位的經歷，都是《聲林之王》選手值得借鏡的前輩。

分組新賽制，重點成員推薦

接著跟大家介紹新賽制：

簡單來說就是分成三組，分組方式並沒有說明，看來是主辦單位安排的。

明顯的，各組人員都包含了「舞台魅力組」、「歌唱組」、「創作組」三種選手，希望藉由三組人馬的交流，創造出更棒的舞台表演效果。

三組分別如下：

《野泰美》：

成員有李佳歡、林茉曦、葉柔、吳東翰、許淨淳、巫詠歡、Gail、張孟權。

左撇子個人最看好這組，演唱實力有李佳歡、葉柔這兩位實力派的壓陣，創作有張孟權、許淨淳兩位有特色的創作才子，巫詠歡、吳東翰兩人也有不錯的實力。

林茉曦是目前左撇子最喜歡的選手之一，能歌能舞顏值又高，光是看她在舞台上展開笑容，就會有票數了。

編舞的部份交給她看來也是沒問題的。

別說，有泰國來的可愛娃 Gail，超級有實力的吉祥物，光是不用對上她就是這組的一個優勢。

《瘋狂咬人狗》：

成員有林怡廷、申力安、孫肇谷、許莉潔、安懂、呂學翰、馮玟璇、莊凌芸、張（革玉）勍。

這組有兩位評審很喜歡的吉祥物-呂學翰與莊凌芸，他們倆都是年紀很小，個性很真，得到評審厚愛的。

跳舞的部分有顏值擔當林怡廷，創作的部分有安懂，歌唱部分許莉潔可以是重點代表，張(革玉)勍未至成熟，但是有不錯的高音。

《叢林鐵支》：

成員有林孟辰、鄭可強、贊薇、賴珮如、施語庭、張若凡、黃于齊、李友廷、張宸安。

這組的優勢，有人氣王「小烏龜」鄭可強，顏值高創作也強的李友廷，顏值高又有舞台魅力的張若凡。

如果開放觀眾票選的話，這組的優勢也很強。

新賽制的重點與特色





這一輪與之前比賽不同，之前幾乎都是1vs1競爭，這次出現了「合作」的選項。

兩位導師對於這樣團體合作賽推薦的看點，是看他們彼此之間選擇怎麼合作，誰要跳出來，誰要選擇犧牲。

其實，看更遠一點，我們可以去看這些選手私底下更多的樣貌。

因為要彼此溝通、協力，才看得到這些選手不在舞台上時，他們是怎麼與人互動的，碰到問題發生時他們又是怎麼選擇的。

這種更生活面、很像是人的鏡頭捕捉，是一對一淘汰賽時看不到的重點。

這也是本輪賽制最推薦的地方。

實際登場，觀看重點

講在最前頭，這次雖然給選手們自己發想、組團、決定表演的曲目與內容，自由度很高。

但是，明顯地成果不太好，實力未夠班。

這集的演出，很可能是目前九集以來，最多次讓你覺得是「成果發表會」的一集。

或許是時間不夠，或許是選手選歌上不適合舞台表演、選錯演唱者、選錯Key、選錯呈現方式，這一集許多的舞台表演，呈現上有失水準。

儘管如此，優秀到令人驚艷的表演依舊是有！ 而且是蠻推薦一看的等級。

這次的競賽，強弱差異的極為明顯，贏家幾乎都是毫無懸念，評審們不用傷腦筋。

所以接下來，左撇子就針對特別優秀的組別表演推薦。

第一輪：

【野泰美】 巫詠歡+Gail Sophicha : 布穀/徐佳瑩

【瘋狂咬人狗】 莊凌芸+呂學翰 : 早安晨之美/盧廣仲+十分鐘的戀愛/ASOS

【叢林鐵支】 張若凡+林孟辰+張宸安 : 打鐵/玖壹壹

<br>

在這一回，首推【叢林鐵支】的《打鐵》，確實是在第一回合中最炸的演出。

這一組的表現，從Rap、舞蹈的安排都很棒。

特別推薦張若凡，這一首根本就是她的代表作，從唱到跳都一手包，把自己所有的專業都一次呈現，極具舞台魅力。



第二輪：

【叢林鐵支】 鄭可強+贊薇+李友廷 : 想和你一起/李友廷 (創作表演)

【野泰美】 張孟權+吳東翰 : 魚，雁/張孟權 (創作表演)

【瘋狂咬人狗】 許莉潔+安懂 : 當我回家/安懂+許莉潔

第二輪可以說是創作組的pk，《聲林之王》的三位寫歌擔當李友廷、張孟權、安懂之間的較量，三位端出來的歌其實都蠻好聽的，值得推薦。

李友廷能寫能唱，這次的創作曲非常好聽，實在就是可惜沒有自己唱。

可能太過在意「團隊」，這部分確實相當難拿捏。

儘管如此，他的實力還是很容易被看見。

（請搭配前一回《打鐵》時的跳舞彩排，拙拙的跳舞也是蠻反差萌的啦。）

（人帥真好，不會跳舞都被說萌）

至於許莉潔與安懂的新創作曲《當我回家》，是第九集最推薦的一次表演。

不像是另外兩組拿現有的歌重改，《當我回家》是兩人新創作的，整首歌都適合兩人的音色、音調，光是這點就勝過前兩組。

整首歌的主唱、合音都發揮地很好，是整集「完成度」最高的一首歌，非常推薦。

也是因為這首歌的完成度如此高，才看得出評審們的水準有多高，蕭敬騰一聽就聽出這首的前奏跟《曼哈頓練習曲》的主題曲《Lost Stars》一模一樣。

第三輪：

【野泰美】 葉 柔+林茉曦 : 濃妝搖滾/藍心湄 (舞魅表演)

【叢林鐵支】 黃于齊+賴珮如 : 銀河鐵路/楊黎蘇 (歌唱表演) (伴舞:贊 薇+施語庭)

【瘋狂咬人狗】 孫肇谷+馮玟璇 : 所以我停下來/那我懂你意思了 (創作表演) (伴舞:林怡廷+申力安)

<br>

第三回，終於有出現比較重大、值得播出來的困難。

實境秀最真實的，就是他們碰到什麼樣的困難，而他們又怎麼去面對，這重要性不輸他們在台上的呈現。

【野泰美】還真的碰到了一波三折，然後又是目前最想看到的林茉曦出狀況，實在是捏了一大把冷汗。

儘管如此，舞台魅力還是很夠，推薦大家看。

但是，【瘋狂咬人狗】表現出來的歌是有更高「完整度」的，兩位主場的歌聲好聽且適合，編舞很用心有特色，整體復古的主題也做到很好。

這樣的表現在《聲林之王》目前也是比較少見的。

整集完整度第二高的表演。

其實這一集的勝負太明顯，評審幾乎不用猶豫就能判斷出誰是贏家。

值得一提的，是三位評審都用加分來鼓勵失敗者，並且點出他們的優點，這部分也是推薦要看的提點。

第九集的表演就只到這邊，下一集會繼續比，決定出成績最差的一組，並且進行淘汰的pk。

Pk賽的挑戰者，都是「敗部復活」的選手，都是曾經離開舞台，但是在觀眾票選上獲得肯定的，也是來勢洶洶。

下一集就會看到選手淘汰，也看得到選手復活，應該會很精彩！

從預告來看，淘汰了一位「很常有機會在舞台，但是沒表現好的選手」，你們猜是誰呢？敬請期待。

熱門點閱》

►超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

►看更多【聲林之王】文章

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2