文化衝擊！留學生日本看診被要求脫衣　護理師見她發楞霸氣掀起

▲部落客（圖右）首次在日本看診，便經歷到文化上的差異。（合成圖／左取自Pixabay；右為粉專「北海道妞遊日本」提供）



記者丁維瑀／綜合報導

許多台灣學生經常到日本留學，但若生病了，看診上有沒有什麼不同的地方呢？一名曾在北海道大學念書的部落客就說，她去看感冒時，醫師拿著聽診器並相當正經要她拉起衣服，後來護理師見她很困惑，更是直接過來掀起她的上衣。她久了才知道這在日本是常態，「大概是我人生第一次深切感受什麼叫文化衝擊。」

部落客「北海道妞遊日本」日前在粉專分享這段經歷，她提到有次感冒，便去校內的醫務室看診，掛號流程都跟台灣差不多，進入診間後，醫師則拿著聽診器要檢查呼吸及心跳，「到這裡我覺得都很正常。」然而接下來，醫師神色自若，要她把衣服拉起來；在台灣很少遇到這種情況的部落客當下則腦袋空白。

直到醫生又講了第二遍，部落客才緩緩把衣服拉到胸下，露出肚子。就在此時，手腳勤快的護理師實在是看不下去，趕緊跑到病患旁邊直接掀起她的衣服；部落客則相當錯愕，在腦袋裡大喊「什麼？怎麼回事？」

▲台灣看診情況不少是隔著衣服聽診。（圖／達志／示意圖）



回想過往在台灣看診的經驗，部落客所遇過的醫生，使用聽診器時幾乎都是隔著患者的衣服，「不然頂多就是手拿聽診器，稍微伸進衣服聽診。」因此，這次在日本的經歷算是讓她相當吃驚，也是人生中首次體驗到文化上的衝擊。

「北海道妞遊日本」也告訴《ETtoday新聞雲》，她跟在台灣任職醫生的朋友確認過，其實日本這樣的做法才是趨於正確的，能更仔細做出明確診斷，「如果有其他患部，也會被要求要除去衣物。」她笑說，對於多數台灣人來說，尺度確實不太一樣。

那次走出診間後，部落客不忘詢問日本的好友，對方的反應多是「很正常阿，台灣不會這樣嗎？」如今，她也適應這種文化上的差異，如果要在日本看診，還會事先穿著寬鬆的衣物，讓醫師更方便診斷。