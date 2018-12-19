美聯準會20日凌晨宣布升息與否　花旗預估還會再升息3次

▲花旗銀行。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

美國聯準會（Fed）將於台灣時間明天(20日)凌晨3時宣布決定升息與否，市場普遍預期Fed將升息一碼。花旗銀行今天(19日)預估，若包含這次12月的升息，Fed到明年預計會升息3次，經過3次升息後預估就會告一段落。

花旗銀行台灣區財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，從美國整體及核心消費者物價指數觀察，截至2018年8月，整體消費者物價指數為2.5%(未經調整)，對比50年平均值4.0%仍然處於低檔，顯示美國經濟健康，目前沒有通膨問題，因此預期Fed在2019年將延續升息腳步，包含這次12月份，預估到明年共會有3次升息。

美國聯準會之外，預估日本央行與歐洲央行，也會持續貨幣寬鬆政策，預估歐洲央行會在明年第3季、第4季才會開始升息。推估全球通膨在2019年依然溫和，維持在2.8%的水準。

曾慶瑞也指出，2019年整體市場趨勢，仍會受到美中兩大經濟體驅動。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據，美國國內生產毛額為19.4兆美元，穩坐全球第一大經濟體，大陸排名全球第二，經濟產值達12.24兆美元，美、中兩大經濟體GDP已佔全球總GDP的40%。

▲花旗銀行台灣區財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞。（圖／記者戴瑞瑤攝）

2019年需要留意的觀察指標？曾慶瑞認為有3點，包括美國10年期與2年期公債利率是否倒掛、中美貿易戰局勢與歐洲地緣政治發展。

12月初美國出現短期公債殖利率高於長期公債殖利率的倒掛現象，由於「殖利率曲線倒掛」多半被視為是經濟邁入衰退的先行指標，引發市場關注。曾慶瑞說明，目前美國10年期公債利率較2年期高出0.12%，還不至於反轉，且反轉後平均還需要14個月才步入衰退，因此目前投資人對於利率倒掛及其可能造成的影響還不用過度反應。

中美貿易戰部分，雖然目前兩方進入90天休戰期，但華為案緊接著爆發，似乎暗示著兩大強權貿易之爭很難簡單善了，為全球市場投下不確定性。需要留意的是，從全球主要經濟體貿易佔GDP比重評估，貿易僅佔美國GDP的20%、大陸佔34.2%，由此可見，相較於大打貿易戰的美國與大陸，反而是南韓、台灣等以進出口貿易為導向的市場，以及工業、汽車、科技等產業影響最大。

在歐洲，雖然歐洲央行行寬鬆政策且價格便宜，但英國脫歐、義大利債臺高築(負債佔GDP比重來到132%)，以及貿易戰波及歐洲汽車產業等，都是投資人在配置相關資產前應當思考的因素。

在投資機會部分，曾慶瑞預期2019年市場表現股優於債，但在低利環境下，固定收益是在市場波動時應當考慮配置的部位，投資人或可考慮布局美國投資等級債券、美國高收益債券，或是收益較高的亞洲高收益債來爭取收益，增加報酬。