影／網紅空姐轉戰美妝！臉書1381字槓夫「別把孩子當工具」　網：帶風向？

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知名張姓網紅空姐今年6月被唐姓丈夫爆偷吃，事隔半年桃園地院依通姦罪，將她與洪姓攝影師各判3個月有期徒刑。判刑後，張女首度露面泣訴始末，她也在臉書發長文，指控唐破壞孩子正常的生活，甚至突然幫他辦退學，不禁喊話「錯在我，別把兒子當爭執工具。」

▲網紅空姐偷情。（圖／翻攝自當事人臉書）

張姓空姐表示，一路都是自己帶孩子，幼兒園和才藝班也是她找的，甚至把飛行時數拉到最低，一個約休15-16天，就是為了增加陪伴兒子的時間。事情發生之後她被趕出家門，鑰匙、車子也被拿走，有長達1個月時間完全無法回家探望小孩；重點是，他們還不讓兒子上課，「這對一個媽媽來說，是非常心急如焚和擔憂，不曉得孩子白天過的好不好？是不是都在看電視玩手機，1個月後是否沒辦法適應學校生活？」

▲▼她北上看兒挨告；空姐向台中地院聲請保護令。（圖／翻攝自當事人臉書）

由於太過思念兒子，她北上到婆家卻被擋在門外，唐得知後更趕回咆哮謾罵，她與自己母親最後因為害怕而離開，隔了兩個禮拜，張女請警察陪同前往，但公婆說詞反覆，也遲遲不把孩子帶下樓，沒想到幾天後，她們母女倆就收到訴狀書，是唐提告妨害自由，說她們擅闖民宅。

直到張女的保護令下來，丈夫的態度才有了大轉變，結果某天對方又突然要求減少她與孩子的見面時間，還突然到幼兒園幫兒子辦理退學，叫她把孩子帶回台中照顧，「好不容易適應了好幾個月，孩子非常喜歡這家學校，更喜歡學校的才藝課。我每天早上7點起床送孩子上學，5點半接他下課吃飯、唸書跟睡覺，2周讓他回台北跟爸爸見面一次，這是我們雙方協議的結果。」

▲網紅空姐指控夫把兒子當工具。（圖／翻攝自當事人臉書）

張姓空姐指出，16日他把孩子帶回後，突然傳訊息說要讓孩子放假，也不告知理由，「我告訴他孩子周二珠心算檢定已經報名，周五還要聖誕舞會我都準備好了衣服，請問什麼原因要影響到他的作息？他卻罵我臭婊子什麼都沒多做解釋。」

她認為，大人世界的爭執應該由大人自己解決，不應該影響到孩子的作息，更不應該影響到孩子和父母相處以及求學的權利，「但唐不但長時間讓母親見不到孩子，甚至單方面突然幫孩子辦退學，現在又單方面的傳一封訊息就不把孩子送回，孩子原本快樂安穩的作息，完全被唐個人的行為給破壞殆盡。」

另外，據了解，張姓空姐目前在台中開設美容院，銷售護膚、美妝等產品，從她個人IG就能看到，她的生活似乎依舊精采，新店開張也受到許多祝福。