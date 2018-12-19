婚禮賓客酒醉肚子餓　暴怒丟盤扔椅再倒地大睡

▲影片取自YouTube用戶Food Passion，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

來自印度北部旁遮普邦（Punjab）的一對新人於去年11月舉辦婚禮，原本是件喜事，但在宴客結束後卻發生鬥毆事件，用餐完畢的客人們因喝酒醉，紛紛拿起椅子和盤子互扔，場面混亂。據報導，這場婚禮提供酒類無限暢飲，但食物卻供應不足，才導致這起暴力事件發生。

據《每日郵報》報導，這場婚禮是在旁遮普邦最大城市盧迪亞納（Ludhiana）舉辦，主辦方提供酒精飲料無限暢飲，卻宣布食物已供應完畢，導致許多喝醉的賓客暴怒，開始亂丟東西且互相鬥毆。

▲印度一場婚禮因賓客吃不飽，發生鬥毆事件，示意圖與本文無關。（圖／達志示意圖）

影片中可以看到，有民眾拿起2個紅色的大托盤向空中丟擲，更有許多人直接舉起椅子互丟。其中一名男子擔心孩子遭受波及而緊抓不放，並且急忙拉著孩子逃離現場，還有一名婦女舉起雙手，試圖逃離鬥毆區域，場面相當失控。

影片的最後似乎是鬥毆事件告一段落，可以看到桌面充滿食物殘渣及破碎餐盤，而地面也有滿滿的垃圾，現場滿目瘡痍，甚至有許多喝醉的人直接躺在地上，猶如屍體一般一動也不動。現場民眾表示，因為酒類無限暢飲，加上食物供應不足才導致這場混亂事件。