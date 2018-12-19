好姊妹一起出國卻陳屍摩洛哥深山　野外遭遊民割喉斬首

▲2名北歐女子一起出國卻不幸遇害。（圖／翻攝自Facebook／Louisa Vesterager Jespersen＆Maren Ueland）

國際中心／綜合報導

摩洛哥的阿特拉斯山脈(Atlas Mountains)近來發現雙屍命案，2名來自北歐的年輕女子脖子均有因暴力而產生的「傷痕」，疑似遭到割喉或斬首，她們計畫一同到此展開一個月的旅程，沒想到卻遭逢不幸事件，警方目前已逮捕到一名涉案的當地男子，會繼續追查其他可疑人士。

來自丹麥的24歲女耶斯佩森(Louisa Vesterager Jespersen)，與28歲挪威女子尤蘭(Maren Ueland)一同在挪威就讀大學，2人本月9日來到摩洛哥當背包客，計畫登上北非最高峰圖卜卡勒峰(Mount Toubkal)，結果17日被人發現陳屍在距離遊客村10公里的偏遠山區，1人倒在露營帳篷內、1人則在外面，2人的脖子均有刀傷，甚至有媒體報導她們遭到斬首，但警方尚未對外說明詳細情況。

耶斯佩森的母親彼得森(Helle Petersen)表示，女兒被人發現時慘遭割喉，事前家人曾提醒她們，那裡感覺局面很混亂，最好不要去摩洛哥，沒想到卻在聖誕節前接到噩耗，現在只希望調查人員能趕快抓到真兇。警方認為此案可能是遊民所為，已鎖定3名男子進行追捕，目前已在伊姆利勒(Imlil))以北65公里的馬拉喀什(Marrakesh)，逮捕到其中一名摩洛哥男子。