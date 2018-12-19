　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

加入雲論，掌握更多最新觀點！

 

 ▲台南熱門小吃。（圖／ETtoday資料照）

●海苔熊，本名程威銓／台大心理所碩士，作家。喜歡大家叫他海苔熊，是一種結合可愛與可口的動物。

「懶惰」是一種才能。

剛剛看朋友分享這個很有感。

我很喜歡台南這個城市，某種程度上是因它補足了我匆忙的缺憾。可是我經常也很生氣，尤其是我千里迢迢跑到一些老店準備吃他們的佳餚，發現他們不是公休，就是賣完了的時候。

「臺南人真的很懶惰！」我常常這樣跟我朋友抱怨，面上是在罵台南人，但實際上是因為自己的需求沒有被滿足，嫁禍出來的一種怨恨。

後來我才發現，懶惰是一種才能，一種就算讓別人失望，你也不會因此掛肚牽腸的才能；一種就算沒有做好做滿，也不會有罪惡感的才能；一種不費盡心機討好、不要求自己做到一百分，只在自己的限度內做到夠好的才能

對台南人（至少這文章裡面說的台南人），我們要學的實在太多太多了。

▲海苔熊在臉書上截圖分享朋友的文章。（圖／翻攝自海苔熊Facebook粉絲專頁）

過度犧牲，只會換來「慣老闆」和「奧客」

想一想：

有多少時刻，你會因為老闆的一句話就犧牲自己的休息時間？

多少時刻，你會困在自己不夠好的想法中，試圖多做一些努力和調整？

多少時刻，你會告訴自己不可以太快心滿意足，因為還有好多人跑得比你快、做得比你好？

很害怕對自己滿意的人，真正害怕的其實是如果自己不前進了、不多做一點了，就不會有人喜歡自己了。
但奇怪的是，這種「不管怎麼努力都覺得自己不夠」的心情，並沒有帶來快樂，而是在好多庸庸碌碌當中，反覆疲累，但又不知道意義為何。

把生活過好才是唯一重要的事。」心理師慢慢來說，每次我們在督導的時候討論某個案如何如何、我身邊的人過得怎麼樣怎麼樣，他最後會用同學的身分，私下問我一個問題——「你呢？你過得好嗎？」

我聽到的時候都是一陣錯愕，原來我一直在意別人過得好不好的同時，往往忽略了自己過得好不好。

「好」是有限度的

或許我們的「好」跟台南人的食材一樣，是有限度的。無止境的、不眠不休的提供，並沒有辦法增加其他人對我們的好感，只會增加那些「在我們需要休息的時候光臨的顧客」，以及「不斷軟土深掘要東要西的奧客」。

看了這篇文章，我突然發現過去我一直以「台北人」的身分去取笑慢慢來懶惰，但其實他才是最懂得照顧自己的人。

而且，就算是台北24小時開張的店舖，也還是有輪班的——而「自己」這間店，卻只有你一個店員——如果你無法承認自己的有限、無法在店門口掛出自己的休息時間，那麼你只會一直活在別人的需要當中，並且，快樂會一直很遙遠。

這一輩子只有你可以跟自己永遠在一起，如果連你都不能夠珍惜自己，那麼只是把未來的食材，拿到現在賣而已。

熱門推薦》
►自殺的人並不是想死！為什麼人們會想譴責不幸的人？
►常自責、有罪惡感的人：心中都有個受傷的孩子
►在心碎之後：接納哀傷，花時間與悲傷相處

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「海苔熊」臉書粉絲專頁。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：雲論,雲論海苔熊,海苔熊,台南人,懶惰,工作,心理師,小吃

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

海苔熊／大選後課題：練習接受「不確定感」

留佩萱／挖開被掩埋的哀傷──讓我們開始談「心理健康」

吳淡如／男人不舒服，就整老婆

【釋憲新時代】大法官會議改制　新舊釋憲門檻差在哪？

施典志／廣編文、業配文、置入行銷，真的十惡不赦嗎？

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

【釋憲新時代】大法官會議改制　新舊釋憲門檻差在哪？

施典志／廣編文、業配文、置入行銷，真的十惡不赦嗎？

【聲林之王】左撇子／新賽制，合作新挑戰！看到更多選手私下的樣貌

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

單厚之／民進黨的豬隊友們

孫大千讚民進黨「地表最強村姑」　反問國民黨改革了沒

Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

論壇熱門新聞

單厚之／民進黨的豬隊友們

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶..

【聲林之王】左撇子／新賽制，合..

央行每年砸40億換新鈔，花50..

張誠／多管火箭彈 濱海決勝關..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

黃奎博／我「誓死」還是「適時」..

藍弋丰／慈禧太后如何回到北京？

【釋憲新時代】大法官會議改制　..

陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵..

尤里安／南海變局　中國軍事優勢..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

更多熱門

相關新聞

央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

央行本來就一直在印鈔票，每年要花三、四十億元在「更新國幣」。也就是說，舊的鈔票和硬幣要收回，重鑄重印新的發給大家用。要不然你新年紅包的全新鈔票哪裡來的？

呂謦煒／太陽花已成夕陽花

鄭皓中／不願面對過去的江宜樺

單厚之／民進黨的豬隊友們

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面