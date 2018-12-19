海苔熊／台南人很懶惰？其實「懶惰」是種才能

▲台南熱門小吃。（圖／ETtoday資料照）

●海苔熊，本名程威銓／台大心理所碩士，作家。喜歡大家叫他海苔熊，是一種結合可愛與可口的動物。

「懶惰」是一種才能。

剛剛看朋友分享這個很有感。

我很喜歡台南這個城市，某種程度上是因它補足了我匆忙的缺憾。可是我經常也很生氣，尤其是我千里迢迢跑到一些老店準備吃他們的佳餚，發現他們不是公休，就是賣完了的時候。



「臺南人真的很懶惰！」我常常這樣跟我朋友抱怨，表面上是在罵台南人，但實際上是因為自己的需求沒有被滿足，嫁禍出來的一種怨恨。



後來我才發現，懶惰是一種才能，一種就算讓別人失望，你也不會因此掛肚牽腸的才能；一種就算沒有做好做滿，也不會有罪惡感的才能；一種不費盡心機討好、不要求自己做到一百分，只在自己的限度內做到夠好的才能。



對台南人（至少這文章裡面說的台南人），我們要學的實在太多太多了。

▲海苔熊在臉書上截圖分享朋友的文章。（圖／翻攝自海苔熊Facebook粉絲專頁）



過度犧牲，只會換來「慣老闆」和「奧客」

想一想：

有多少時刻，你會因為老闆的一句話就犧牲自己的休息時間？

多少時刻，你會困在自己不夠好的想法中，試圖多做一些努力和調整？

多少時刻，你會告訴自己不可以太快心滿意足，因為還有好多人跑得比你快、做得比你好？



很害怕對自己滿意的人，真正害怕的其實是如果自己不前進了、不多做一點了，就不會有人喜歡自己了。



但奇怪的是，這種「不管怎麼努力都覺得自己不夠」的心情，並沒有帶來快樂，而是在好多庸庸碌碌當中，反覆疲累，但又不知道意義為何。



「把生活過好才是唯一重要的事。」心理師慢慢來說，每次我們在督導的時候討論某個案如何如何、我身邊的人過得怎麼樣怎麼樣，他最後會用同學的身分，私下問我一個問題——「你呢？你過得好嗎？」



我聽到的時候都是一陣錯愕，原來我一直在意別人過得好不好的同時，往往忽略了自己過得好不好。

「好」是有限度的

或許我們的「好」跟台南人的食材一樣，是有限度的。無止境的、不眠不休的提供，並沒有辦法增加其他人對我們的好感，只會增加那些「在我們需要休息的時候光臨的顧客」，以及「不斷軟土深掘要東要西的奧客」。



看了這篇文章，我突然發現過去我一直以「台北人」的身分去取笑慢慢來懶惰，但其實他才是最懂得照顧自己的人。



而且，就算是台北24小時開張的店舖，也還是有輪班的——而「自己」這間店，卻只有你一個店員——如果你無法承認自己的有限、無法在店門口掛出自己的休息時間，那麼你只會一直活在別人的需要當中，並且，快樂會一直很遙遠。



這一輩子只有你可以跟自己永遠在一起，如果連你都不能夠珍惜自己，那麼只是把未來的食材，拿到現在賣而已。

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●本文獲作者授權，轉載自「海苔熊」臉書粉絲專頁。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net