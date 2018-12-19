央行每年砸40億換新鈔，花500億改版新台幣算多嗎？

▲現行使用的硬幣。（圖／記者賴于榛攝）

新台幣改版到底要花多少錢？



先說結論：不用多花一毛錢。



以下算給你看

兩百元紙鈔：

約兩千萬張，印製成本每張約 3.2 元，全部廢棄重印，約六千多萬元。

一元硬幣：

約 74 億枚，每枚鑄造成本約 0.99 元，全部廢棄重鑄，花費約 73 億元。

五元硬幣：

約19億枚，鑄造成本約 2.5 元，全部重鑄，花費約 47 億元。

十元硬幣：

約 40 億枚，成本約 3.99 元，全部重鑄，花費約 160 億元。

以上總計約 280 億元。

補充一點，現行十元有兩種（紀念幣不算），2011年以前是蔣光頭，2011年以後是孫文，所以十元硬幣「轉型」用不到 160 億元。如果用一半一半來算，只要花 80 億元。

硬幣發行量每日均有變化，鑄造成本也會波動，最新詳情請洽中央銀行。

事實上，以中央銀行鑄幣廠的生產速度，根本不可能在一年之內一次全部更新完。平均一下，用六年來算好了（假設民進黨還能執政六年），一年只要 46 億元。如果用八年來算，一年只要35億元。

但是你知道嗎？央行本來就一直在印鈔票，每年要花三四十億元在「更新國幣」。也就是說，舊的鈔票和硬幣要收回，重鑄重印新的發給大家用。要不然你新年紅包的全新鈔票哪裡來的？

也就是說，為了你新年紅包裡的新鈔，央行每年要花掉三四十億來讓你心情爽，那為什麼不能順便換掉獨裁者的肖像？

如果分成八年，每年只要「零元」！

每年只要「零元」！

只要「零元」！

「零元」！

這樣算完，你還覺得促轉會在亂花錢嗎？

要不然拿婦聯會資產五百多億來付、當初決定把蔣光頭印在鈔票上的國民黨不用負責嗎？不支持促轉會的話明年過年沒新鈔可以用喔！！

5百億嚇壞民眾？

二十年前，央行推動改版的時候，信誓旦旦說甚麼「分年攤提，增加的花費不多」，現在要被「轉型」了，就說「一次五百億負擔太大」。你乾脆承認你就是不想換掉蔣光頭嘛！

說到底，那些反對去蔣的人 ，講的好像是錢的問題， 其實都是意識形態的問題，回收的硬幣還可以秤重賣換個上百億元回來，為什麼不兩年前就開始做？

彭淮南說「新台幣改版要花五百億」，然後民眾就嚇死了，就反對轉型正義了。



但是，彭淮南沒說的是：「不改版也要花五百億」。因為央行每年都要印新鈔回收舊鈔，一年要花三四十億。過年包紅包的新鈔就是這樣來的。只要把這些本來就要花的預算拿來印改版後的新鈔，幾年之後鈔票上的威權意象就全部「轉型」成功了。一毛錢都沒有多花。

所以彭淮南只是在講一個葵花寶典式的幹話：他只跟你說「欲練神功，引刀自宮」，不跟你說「不必自宮，也能成功」。

用文青的高貴語言來說，彭淮南就是在：「技術官僚利用專業術語，掩蓋其真正意圖，護航特定意識形態，阻撓社會改革。」

用流行的語言來說，彭淮南的「五百億」就是假新聞，用表面正確但經過篩選的偏頗數字當作幌子，隱瞞真實事實，加上刻意扭曲的解讀，得出錯誤的結論，造成誤導人民做出錯誤判斷的不良後果。

造幣的成本

再補充一點，加碼幫大家算一下硬幣裡面的金屬值多少元：

今日（12月18日）金屬價格：

銅：2.743美元/磅，約186.62元/公斤=0.18662元/公克

鎳：4.915美元/磅，約334.39元/公斤=0.33439元/公克

鋁：0.876美元/磅，約59.60元/公斤=0.05960元/公克

一元硬幣，重3.8g，含銅92%、鎳6%，鋁2%。

內含金屬價值：3.8*（0.92*0.18662+0.06*0.33439+0.02*0.05960）=0.7332元

五元硬幣，重4.4g，含銅75%，鎳25%。

內含金屬價值：4.4*（0.75*0.18862+0.25*0.33439）=0.9903元

十元硬幣，重7.5g，成分跟五元一樣。

內含金屬價值：7.5*（0.75*0.18862+0.25*0.33439）=1.6880元

一元硬幣總共74億枚，每枚0.7732元，價值57億元。

五元硬幣總共19億枚，每枚0.9903元，價值19億元。

十元硬幣總共40億枚，每枚1.6880元，價值68億元。

這些蔣光頭硬幣，全部當破銅爛鐵回收，內含金屬價值約144億元，扣掉處理費用，估個一百億元應該合情合理吧？

一個把威權銅像熔掉換現金的概念。

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