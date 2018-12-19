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快訊／前行政院長陳冲　驚傳輕微中風住院

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快訊／前行政院長陳冲　驚傳輕微中風住院

▲前行政院長陳冲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

前行政院長陳冲驚傳3周前輕微中風住院，所幸狀況較輕微，他已在復健當中，據友人表示，陳冲已逐漸恢復當中。陳冲擔任董事長的新世代金融基金會表示，陳沖確實有因身體不適住院，狀況已好轉，但不願透露是否真有中風一事。

據蘋果日報報導，現年69歲的陳冲在3周前輕微中風，從手、腳無力，據了解目前已在復健，恢復狀況良好，但人還在醫院。

據《ETtoday新聞雲》 記者致電陳冲擔任董事長的新世代金融基金會，對方表示，陳沖確實有因身體不適住院，目前還在醫院，但沒有外傳那麼嚴重，已無大礙，很快就會出院。至於是否是中風？該基金會則不願透露。

陳冲曾擔任過我國行政院長，現為財團法人新世代金融基金會董事長及東吳大學法商講座教授。陳冲過去從銀行基層做起，曾擔任過我國財政金融界多項要職，如財政部政務次長、台灣證券交易所董事長、合作金庫董事長、永豐金控董事長、金管會主委、行政院副院長等職，2012年以財經與法律專長，被馬政府任命為行政院院長，但在隔年2月離職。

當時卸任閣揆的陳冲接受媒體訪問時表示，他自己只有存款不高，其他數字都高。因為在一次的例行健康檢查中，陳冲發現先前三高的情況沒有改善，健康報告滿是紅字。此外，陳冲家中有賢妻細心照料，多年前，太太為了家人的健康，報名養生課程，從此以後，陳冲的早餐就以兩種蔬菜、一份水果、一塊地瓜為主，一推行就超過15年。

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關鍵字：陳冲,閣揆,行政院長,中風,新世代金融基金會

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