OLED螢幕採用率大增　其中9成都由三星壟斷

▲2018年銷售的智慧型手機中有61%搭載OLED螢幕，其中9成是由三星提供。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據研調機構IHS Markit的最新報告，2018年銷售的智慧型手機中有61%搭載OLED螢幕，不令人意外的是，三星已成為OLED螢幕市場的領導者，估計市占高達93%以上。

全球第三季智慧型手機螢幕產值約107億美元，其中使用OLED螢幕的智慧型手機就佔了61.1%（去年為35%），價值來到66億美元，而這6成的OLED手機螢幕，有高達9成以上都是使用三星的面板。

分析師將採用OLED螢幕比例提升歸因於手機大場對高端市場的青睞。蘋果自去年開始，首次在旗艦機款中採用該技術，而華為旗艦店中也有採用AMOLED螢幕的趨勢，此外，諸如OnePlus之類的公司也傾向於採用各種類型的OLED螢幕來作為其機款的有利特徵，因為OLED能顯示出更準確的暗部且更節省電池壽命。

據韓國先驅報報導，產業專家認為，三星之所以能稱霸中小型面板市場，憑藉的是壓倒性技術優勢，且目前態勢不太可能改變。不過目前韓國另一螢幕大廠LG Display已與小米、聯想、華為等中國大陸手機場展開合作提供相關螢幕。

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