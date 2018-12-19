黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

▲學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）



●黃奎博／國立政治大學國際事務學院副院長、外交系副教授。

「太陽花運動」暴衝人士再現，昨天（12月18日）晚間闖入前行政院長、前台灣大學政治系教授江宜樺在台大的演講場合。

江宜樺的演講題目是「政治哲學能改變世界嗎？」，本來是一個很富有學理，而且江宜樺可以其擔任行政院長、內政部長、研考會主委的實務經驗，將實務和理論作一結合。

▲江宜樺演講資訊。（圖／翻攝台大政治系學會學術部臉書）



但那些多數可能是學生的暴衝人士，因為在2014年3月23、24日，繼6天前霸占立法院議事廳不走後，非法衝進行政院卻被優勢警力驅離（警民均掛彩），導致心生怨懟，所以糾眾破壞江宜樺的演講，在現場大喊「院長下令警察打人」，期間還把燈關了一下，然後試圖包圍江宜樺，並對其丟擲印有2014年行政院現場畫面的傳單。江宜樺在其他人保護下，安然離開演講地點，但一場專業演講也硬生生被打斷。

那次占領行政院違不違法？2017年4月10日，雖然後來執政的民進黨政府（林全行政院長時期）在針對刑法「侵入住居」罪主動撤告，但仍有人因刑法「妨礙公務罪」或「毀損公務員掌管物品罪」遭法院判刑（但可易科罰金）。即使沒有法律判決，當時社會的整體氛圍對於「先占立法院、再闖行政院」的做法並不支持。

▲江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）



江宜樺絕對沒有下令警察可以在執法時無端使用暴力。當然，在執行公權力驅離占領公署的民眾時，若警察執法過當，警政單位已移送疑似執法過當的員警，而因為執法過當而獲得國賠的案件也已出現了。如果民眾仍心有不滿，除了採取不妨礙他人自由的政治動作之外，應繼續循司法途徑解決。

更重要的是，西方有句名言，「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」。無論支持或反對「太陽花運動」強占國會和官署的人，在民主社會都可以自由表達意見，不然台灣的民主只是一個披著虛假民主外衣、以強凌弱的政治與生活制度。

江宜樺回到自己畢業的母系演講，那是憲法保障他的權利，也是民主生活中大家念茲在茲的言論自由。那些暴衝人士似乎無視他人權利，卻誓死捍衛自己說話的權利，又刻意阻撓、不誓死捍衛其他人的言論自由，豈不等於只願意「適時」捍衛他人的言論自由？而且是只捍衛他人合己意的言論自由？太荒謬了！

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